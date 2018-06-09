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«Как бинтами перемотали»: алые ботфорты перетянули ноги Регины Тодоренко
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«Как бинтами перемотали»: алые ботфорты перетянули ноги Регины Тодоренко 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
На ежегодную премию Fashion People Awards Регина Тодоренко приехала в довольно экзотичном наряде. Красные ботфорты утянули ноги телеведущей так, что открылись изъяны её фигуры. Стилиста, который позволил Регине предстать в таком виде, подписчики обвинили в издевательстве.
Интернет-пользователи удивляются, как непредсказуемо одевают звезд на светские мероприятия. Стоит только открыть фотоотчет с какой-нибудь премии, как глаза начинают разбегаться: столько поводов обсудить чей-нибудь наряд. В сети уверены, что это специальный ход, чтобы спровоцировать публику на бурные обсуждения, вызвать резонанс. В то же время люди поражены тому, как сами звезды позволяют так над собой издеваться. Впрочем, это один из беспроигрышных способов привлечь к себе внимание, а, как говорится, черный пиар — тоже пиар.
Регина Тодоренко получила множество негативных комментариев, но зато попала во все интернет-баталии. «Стилист на вас отыгрывается, ей богу. Ну смех!» «Я прям не сомневаюсь, что это провокация» «Ну да, она же видела как это смотрится, по-любому пиар!» «Какими-то бинтами перемотали её, просто ужас!»
Тодоренко уже говорили, что ей стоит с большей аккуратностью подходить к выбору одежды, так как за последнее время она набрала несколько лишних кило. Недавний наряд наглядно продемонстрировал увеличившиеся объемы телезвезды.
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Женский форум
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