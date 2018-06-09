В квартире тюменки живет карликовая свинка: запоминает цвета, гуляет на поводке и защищает собаку от уличных псов

Самый хрюкающий герой нашей рубрики — карликовая свинка Доня — живет в квартире тюменки Елены Долгополовой. Мини-пиг, которая не совсем мини, но при этом очень забавная и харизматичная девушка — настоящий член семьи. Доня властвует над другими животными, защищает собаку от уличных псов, ест всего пару ложек в день и с удовольствием гуляет по улицам.

О тонкостях содержания карликовых свинюшек смотрите и читайте ниже.

Как свинка живет в квартире

Столичная свинка

Поселилась Доня в городе над Турой полтора года назад. Прилетела она сюда на самолете прямиком из московского питомника.

Вот такой Доня была в детстве

В Тюмени искать мини-пига Елена не стала. Говорит, здесь можно наткнуться на «подделку», точнее — настоящую свинку. Отдать ее на мясо рука бы не поднялась, а жить в квартире не с миниатюрной, а самой настоящей сельскохозяйственной свиньей — было бы сложно.

— Я очень много прочитала информации о мини-пигах и влюбилась в этих животных. У них особый, ни на кого не похожий характер. Они очень умные: уровень сознания у свинюшек — как у шестилетних детей. Доня научилась различать цвета и за вкусняшку показывает красную, желтую, зеленую или голубую игрушку — как я попрошу. То, что мини-пиги воняют либо грязные — это большое заблуждение. Они чистоплотные, у них нет запаха. Неаккуратные они, когда едят: огурцы и помидоры, любая другая пища — все это разлетается по сторонам. Поэтому когда кушает, в одной руке у нас чашка, в другой — полотенце, чтобы вытирать пятак, — рассказывает Елена.

Свинку попросили найти желтый цвет — и она так и сделала

Пятачок и копытца Доне моют после каждой прогулки. Душ она принимает раз в неделю

Проблема со специалистами

До Дони у Елены был другой питомец — Боня. Она погибла из-за того, что у животного начали отказывать почки из-за стресса.

— В Тюмени проблемы со специалистами по мини-пигам. Когда заболел первый поросенок, я не смогла найти никого, кто бы нам помог. У свинки был критический уровень креатинина в почках, они просто начали отказывать. Я обошла все клиники, меня все ветврачи местные уже знают. Обращалась даже к московским, челябинским специалистам. Но помочь никто не смог, — рассказывает Елена.

Не нашлось в местных клиниках специалиста, который смог бы подстричь копытца. Летом она их стачивает об асфальт, а вот зимой нужно обрезать. Выход нашли, обратившись в конюшню.

Кстати, растут у свинюшек всю жизнь не только копыта, но и зубы. Поэтому мини-пиги любят все время грызть что-то твердое. Помимо погрызть, мини-пиги все время похрюкивают: будущим владельцам не стоит забывать про это.

— Заводчик ставит все необходимые прививки. У этих животных очень хороший иммунитет. Но самое страшное для них — вздутие и газы. Может быть летальный исход: животное ложится на бок, отказывается от еды, у него начинаются мучительные боли. При этом газы образовать может любой продукт. Именно поэтому хозяевам нужно очень тщательно следить за рационом и исключать те продукты, которые могут вызвать колики у питомца. У Дони, например, это баклажаны. Бобовые тоже нужно давать с осторожностью. При покупке дают список продуктов, которые давать нельзя или нежелательно, — рассказывает пиговод.

Фрукты и овощи Доня ну очень любит

Только не нервничайте

Опасны для мини-пигов не только некоторые продукты, но и стресс. Испугать свинюшу может непривычный звук, шорох или какие-либо манипуляции. Доня, к примеру, первое время сильно боялась принимать душ: и визжала, и пряталась. Боится она до сих пор звука пылесоса. Поэтому на время, когда в доме идет уборка, она прячется в клетку. Все остальное время она вольно перемещается по квартире.

Наша героиня осматривает свою клетку

Здесь есть и матрасик, и подушка

Нервничают эти животные по-своему: убегая и издавая такой громкий визг, что, кажется, их слышат все соседи.

— Мини-пиги не стрессоустойчивы. Но при этом очень напористые. Когда гуляем на улице, моя собака Ася часто дурачится с уличным псом. Но Доня считает, что Асю обижают: подымает свое рыльце и идет напролом с угрожающим видом. Собаки, кстати, боятся ее и отступают, — с улыбкой говорит женщина.

Кстати, эту харизматичную девушку уважают (и даже порой боятся) не только уличные псы, но и домашние животные.

— Что ты сказал? А ну иди сюда — поговорим!

Вся животная семья в сборе

Про характер мини-пигов

Эта девушка с характером — умная и забавная. Особой привязанности к хозяевам мини-пиги не испытывают. Но спать ночью Доня приходит к хозяйке.

— Мне подложили свинью. Серьезно

Также она откликается на свое имя, порой бесится: наматывает круги, а затем резко падает на пол. И обожает, когда ей чешут пузико.

Если не в настроении — своеобразно похрюкивает. Когда чего-то требует, будет пинать хозяйку пятаком. Прикусить может, когда ей что-то не нравится.

— Меня покорила милота и характер мини-пигов. Он, безусловно, сложный для многих. Но мне подходит, я принимаю такое своенравное животное. Доня — лидер в нашей семье и каждый раз дает это понять собаке и кошке. Собаке в большей степени приходится, — с улыбкой говорит тюменка.

— Ааа… спасите меня

Сама Доня ласку любит невероятно.

— Чеши меня, не останавливайся

— Чеши и чеши ее, гладь и гладь, а еще корми и корми — вот такой девиз мини-пигов, — с улыбкой говорит ее хозяйка.

Дела туалетные и не только

— Поросята очень умные животные. Люди знающие или выросшие в деревне подтвердят, что свинья не будет ходить в туалет куда попало. Во-первых, она очень терпеливая. Свинка будет ждать до конца, пока ее выведут на улицу, если ее приучили к прогулкам. В доме она выбирает место и ходит только туда. В нашем случае, на пеленку, — говорит Елена.

Купается наша героиня раз в неделю. Ей набирают воды по брюхо, а затем поливают из душа. Обязательно используют шампунь для животных. Как результат — читая и приятно пахнущая свинюшка с розовым носом.

Ест пару ложек в день

Мини-пиги вегетерианцы. Но есть могут любую пищу.

— На улице Доня пробует любую бумажку на вкус. При этом она разборчива, но часто приходится отбирать у нее найденную пищу.

На гуляющую на поводке свинку реагируют по-разному. Кто-то с улыбкой, а кто-то — с явным недовольством

Все вкусовые пристрастия Дони сформировались в квартире. Поэтому сейчас она что попало в рот не берет. Но если учует запах банана либо яблока — удержать ее будет сложно. Обожает она и куриные косточки, которыми вместе с креветками ее подкармливали в детстве. Все для того, чтобы у животного не было проблем со здоровьем и нехваткой белка.

— Мини-пиги должны быть худыми. Кормить их нужно очень мало: две столовые ложки овощного рагу утром и две столовые ложки вечером. Плюс чайная ложка каши. Но мы дополнительно даем Доне любимые фрукты, поэтому она такая толстенькая. В классическом содержании мини-пигов мне не нравится то, что они недополучают много полезных микроэлементов. Поэтому Доня большая, зато мы не ставим ей дополнительно никакие уколы.

Весят мини-пиги по-разному. Вес Дони — 29 килограммов. А ее родная сестра меньше почти в десять раз — она весит 2,5 килограмма

Но хозяйка говорит, что большой вес — это тоже нехорошо. Страдает сердце и суставы. Именно поэтому за питанием мини-пигов нужно следить: любой лишний съеденный фрукт оседает в виде жировых отложений. Сильно толстеют мини-пиги от кукурузы и белковой пищи.

Из дозволенного и любимого ими — кабачки, сельдерей, шпинат, томаты, огурцы, трава — в неограниченных количествах. Обожает также наша героиня фрукты и свежевыжатые соки.

Стоимость поросенка и его содержания

Шутки про шашлык Елена, которая сама мяса не ест, воспринимает спокойно. Даже улыбается.

— Получится очень дорогой шашлык. Мини-пиги стоят, как породистые собаки. Доня, например, обошлась в 30 тысяч рублей. Содержание нам обходится максимум в пять тысяч рублей в месяц. И то потому, что мы даем ей фрукты. А так их содержание очень скромное: трава да фрукты, — рассказывает женщина.

Найди свинку

Но никакие деньги не оценят ту радость, которую Доня дарит своей хозяйке. Елена рассказывает, что просто обожает своего мини-пига, а эта дамочка взамен забавно резвится по квартире и мило похрюкивает от удовольствия.

А еще наша героиня ну очень мило спит. Что скажете?

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