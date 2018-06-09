Челябинский скульптор предложил заменить барельеф с октябрятами на доме в центре города

Ежедневно, возвращаясь домой, житель четырёхэтажки на Цвиллинга, 37 (расположена по соседству с загсом Советского района) челябинский скульптор Евгений Усатов опасается за свою жизнь. Изящные барельефы на фасаде, созданные больше 60 лет назад, того и гляди упадут на голову. В преддверии саммитов ШОС БРИКС скульптор предлагает спасти красоту эпохи неоклассики.

— Фигурки делали из строительного алебастра, который был в 1950-е годы. Сами понимаете, не было хороших материалов в послевоенное время. С тех пор реставрация ни разу не проводилась. Лет 20 назад красили фасадной краской, — говорит Евгений Усатов. — Крепления лепнины уже изжили свой век — держится на честном слове.

Два года назад октябрёнок упал на козырёк магазина

Евгений Усатов много лет проработал в челябинском творческо-производственном комбинате Художественного фонда Союза художников. Участвовал в реставрации здания филармонии и Александро-Невского собора, когда тому вернули купола, делал витражи для католической церкви . Смотреть на разрушающиеся фигурки ангелочков на своём доме — душа болит. А тут ещё и долг по квартплате накопился.

Многие челябинцы считают, что это ангелы. На самом деле это октябрята

Скульптор обратился в управляющую компанию «Созвездие» с предложением обновить лепнину в счёт задолженности.

— Я предложил сделать такие же фигурки из полиэфира и стеклоткани. Материал стоит дёшево, скульптуры получаются лёгкие и прочные. Можно было сделать из декоративного камня — но не факт, что старые стены выдержат, — рассказал Евгений Усатов. — Для этого нужно демонтировать фигурки, очистить, снять размеры, вылепить заново, снять гипсовую форму и отлить форму. Перед началом работ, конечно же, надо обследовать здание и всё согласовать. Чтобы показать, как это будет, мы договорились с управляющей компанией снять одну фигурку. Управляющая компания оплатила работу подъемника. Когда я пришел оформлять договор, в «Созвездии» заявили, что денег нет. И вот уже год снятая лепнина лежит у меня в мастерской.

Скульптор начал очищать фигурки, замазанные дешевой штукатуркой

По примерным подсчётам, изготовление одной формы обойдётся в полмиллиона рублей, а скульптуры на каждом этаже разные. Отливка из формы будет стоить около 30 тысяч рублей. За два года можно успеть обновить все.

В управляющей компании заверили, что не заинтересованы в том, чтобы под предлогом разрушения демонтировать красоту середины прошлого века, но взять деньги действительно неоткуда. По данным сайта регоператора, ремонт фасада запланирован на 2020–2022 годы.

— Сумма долга скульптора перед управляющей компанией небольшая — всего 30 тысяч. Так что сделать по взаимозачёту не получится. И не думаю, что жильцы дома согласятся дополнительно собрать деньги, чтобы отремонтировать фасад, — прокомментировал директор ООО УК «Созвездие» Андрей Слободчиков. — Поскольку наш дом попал в список тех, которые находятся на гостевом маршруте, мы рассчитываем, что работы проведут раньше. Но как это будут проводить, нам пока не ясно.

Скульптор показывает материал. На стене красуется лев, созданный по той же технологии

Тем временем Евгений Усатов опасается, что при выборе подрядчика захотят сэкономить и наймут неопытных мастеров, которые опять замажут лепнину штукатуркой, и она продолжит рушиться.

Дом на Цвиллинга, 37 является выявленным объектом культурного наследия. По словам градозащитника Юрия Латышева, особый статус запрещает изменять внешний облик здания — то есть оторвать всю лепнину нельзя.

— Смена материала, из которого сделаны элементы декора, на мой взгляд, не является изменением и вполне допустима. Важно, чтобы в конечном итоге фигуры смотрелись так же, как и оригинальные. Кроме того, нет смысла снимать всю лепнину — лучше заменить повреждённые части. — отметил краевед. — Дом на Цвиллинга, 37 для Челябинска — уникальный образец неоклассицизма. Жалко, что первый этаж изуродовали рекламой.

Старые материалы уже не выдерживают времени

Сайт 74.ru направит запрос за разъяснением по ремонту фасадов на гостевых маршрутах и будет следить за развитием событий.

Четырехэтажный многоквартирный дом на Цвиллинга, 37 был построен для работников завода металлоконструкций по проекту архитектора Федора Серебровского. Согласно первоначальному замыслу, здание должны были украшать барельефы с изображениями рабочих. Но лепнина могла получиться слишком массивной, поэтому решили увековечить в гипсе не самих сотрудников предприятия, а их детей. Тем более что рядом с домом как раз собирались открыть детский сад. Но чтобы подчеркнуть и политический момент, и реалистичность советского искусства, барельеф называли «Октябрята», а гипсовым ребятам нашли живые прототипы: в качестве моделей выступили близнецы Лёля и Коля Гольц.