Лосята-близнецы вышли из укрытия в Новосибирске

«В сухом, теплом доме семейству настолько комфортно, что они не спешат выходить на улицу. Но лосята, конечно, долго в укрытии не сидят. Сейчас им уже четыре дня. Гулять по вольеру они начнут сегодня-завтра», — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова.

По словам специалистом зверинца, в природе самец, как правило, держится отдельно от самки и детенышей. Биологи зоопарка решили не отселять папашу, но в целях предосторожности ему был ограничен доступ в помещение, где находились самка и малыши. Опыт прошлых лет показывает, что, когда лосята начинают исследовать вольер, папа — сохатый ими особо не интересуется и угрозы для них не представляет.

«Подрастают малыши и у других представителей отряда парнокопытных, — продолжает Евгения Пирожкова. — Впервые стали мамами две самки козерогов. Другое название вида — сибирский горный козел. Заботами о потомстве заняты сейчас аргали, голубые бараны, винторогие козлы, сибирские горные козлы, камерунские козы. Родились малыш в семьях северных оленей и маралов».

По словам заведующего сектором копытных и грызунов Александра Филиппова, олени, как и все парнокопытные, встают на ноги практически сразу после рождения. С первых дней жизни малыши следуют за матерями, рано начинают пробовать взрослую еду. Но, конечно, без мам им не обойтись.

«Материнское молоко — основная их еда, как минимум до осени, — говорит биолог. — Мамы греют их, оберегают, и так будет, пока детеныши не подрастут. В этот период очень важно заботится о самках. Они получают больше корма, в рационе обязательны сочные травы».

Кстати, камерунские козы и их малыши стали соседями со страусом. В вольере самых крупных птиц планеты мы сделали что-то вроде детского сада. Страус не возражает, несмотря на то, что шустрые козлята норовят съесть и свою еду, и соседскую.