Как обмануть психолога: сериал «Метод Фрейда» на телеканале «МИР»

Он видит людей насквозь и легко устанавливает причинно-следственные связи. За эти способности Романа Фрейдина пригласили работать в правоохранительные органы . И тут в его жизни начинается все самое интересное. На телеканале «МИР» сегодня смотрите отечественный сериал «Метод Фрейда».

Роман Витальевич Фрейдин, он же Фрейд. Психфак, красный диплом. Увлекся покером, стал профессиональным игроком, входит в десятку лучших игроков мира. Плейбой, миллионер, филантроп Роман Фрейдин. Секрет его успеха прост: он прекрасно разбирается не в картах, а в человеческой мимике.

По мимолетным гримасам и жестам незаметному языку тела Фрейдин легко понимает, когда человек лжет, а когда говорит правду. Он решает попрактиковать свои навыки в прокуратуре . Но в методы работы Фрейдина верят не все.

Во время работы над сериалом сценаристы консультировались с настоящими психологами. Все эпизоды были тщательно продуманы и максимально приближены к реальности.

«Здесь очень хорошо показано он разговаривал со многими людьми и за каждым из них наблюдал, как морщинки двигаются, уголки губ опускаются, когда человек хочет скрыть ложь, у него адреналин, он начинает часто сгладывать, учащается дыхание. Расширяются крылья носа. Вот сейчас великолепно было показано крупным планом лицо человека, виновного в преступлении Абсолютно точно здесь все показано. Молодец главный герой психолог. Получил отличный результат. Лжеца действительно можно выявить легко, если знать как», — отметила психолог Алена Павлова

Главный герой сериала Роман Фрейдин использует в своей работе физиогномику. В этой науке как раз изучаются черты лица человека. Эту методику можно использовать и в повседневной жизни.

Психолог: Аня, моя студента сейчас я у нее спрошу. Аня, вы куда вчера пошли после занятий?

Анна: Домой.

Психолог: Точно прямо домой?

Анна: Ну нет, еще была встреча.

Психолог: Видите, как Аня стала непроизвольно рукой прикрывать губы, когда это говорила? Этот жест легко выдает, что она солгала. И я это поняла. Аня, не ври мне больше.

По статистике, человек за десять минут разговора обычно лжет минимум трижды. А во время допроса у следователя люди врут в два раза чаще. Как обмануть психолога? Все ответы в сериале «Метод Фрейда» по субботам на телеканале «МИР».

Сериал «Метод Фрейда» смотрите сегодня в 17:15 на телеканале «МИР».

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