Ещё
Как обмануть психолога: сериал «Метод Фрейда» на телеканале «МИР»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как обмануть психолога: сериал «Метод Фрейда» на телеканале «МИР» 

Мир24 2 часа назад
Он видит людей насквозь и легко устанавливает причинно-следственные связи. За эти способности Романа Фрейдина пригласили работать в правоохранительные органы. И тут в его жизни начинается все самое интересное. На телеканале «МИР» сегодня смотрите отечественный сериал «Метод Фрейда».
Роман Витальевич Фрейдин, он же Фрейд. Психфак, красный диплом. Увлекся покером, стал профессиональным игроком, входит в десятку лучших игроков мира. Плейбой, миллионер, филантроп Роман Фрейдин. Секрет его успеха прост: он прекрасно разбирается не в картах, а в человеческой мимике.
По мимолетным гримасам и жестам незаметному языку тела Фрейдин легко понимает, когда человек лжет, а когда говорит правду. Он решает попрактиковать свои навыки в прокуратуре. Но в методы работы Фрейдина верят не все.
Во время работы над сериалом сценаристы консультировались с настоящими психологами. Все эпизоды были тщательно продуманы и максимально приближены к реальности.
«Здесь очень хорошо показано он разговаривал со многими людьми и за каждым из них наблюдал, как морщинки двигаются, уголки губ опускаются, когда человек хочет скрыть ложь, у него адреналин, он начинает часто сгладывать, учащается дыхание. Расширяются крылья носа. Вот сейчас великолепно было показано крупным планом лицо человека, виновного в преступлении Абсолютно точно здесь все показано. Молодец главный герой психолог. Получил отличный результат. Лжеца действительно можно выявить легко, если знать как», — отметила психолог Алена Павлова
Главный герой сериала Роман Фрейдин использует в своей работе физиогномику. В этой науке как раз изучаются черты лица человека. Эту методику можно использовать и в повседневной жизни.
Психолог: Аня, моя студента сейчас я у нее спрошу. Аня, вы куда вчера пошли после занятий?
Анна: Домой.
Психолог: Точно прямо домой?
Анна: Ну нет, еще была встреча.
Психолог: Видите, как Аня стала непроизвольно рукой прикрывать губы, когда это говорила? Этот жест легко выдает, что она солгала. И я это поняла. Аня, не ври мне больше.
По статистике, человек за десять минут разговора обычно лжет минимум трижды. А во время допроса у следователя люди врут в два раза чаще. Как обмануть психолога? Все ответы в сериале «Метод Фрейда» по субботам на телеканале «МИР».
Сериал «Метод Фрейда» смотрите сегодня в 17:15 на телеканале «МИР».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
«Все бабы – завистницы»: кто виноват? Как справиться с укачиванием в самолете МИД РФ возмутился депортацией российского ребенка из Лондона
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади38
Началова рассекретила богатого жениха6
5 шокирующих фактов о клубнике4
Ужасающие фото звезд до и после пластики26
Почему полиамория — не измена1
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
14:06
Вместо этих продуктов мы покупаем подделки
Еда Здоровье
10:16
Знаменитости, которые избавились от беременности
Звёзды Здоровье
01:00
Голое платье Бузовой произвело фурор
Звёзды
00:54
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади
Звёзды
03:41
Бывшая участница «Дома‐2» завела роман с женщиной
Звёзды
06:38
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение