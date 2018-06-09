Четыре детеныша восточносибирской рыси родились в Московском зоопарке

«Меньше месяца назад у восточносибирских рысей в Московском зоопарке появились четыре детеныша. О новорожденных заботится все большое рысиное семейство, проживающее в зоосаде: мать, отец и трое подросших братьев и сестер, родившихся в прошлом году», — говорится в сообщении.

Поясняется, что питаются маленькие хищники исключительно материнским молоком. Только месяца через два они начнут понемногу пробовать мясо, принесенное матерью, выходить наружу, осваиваться в своем вольере и знакомиться с окружающим миром. Взрослую окраску котята приобретут к девяти месяцам, а характерные для рысей кисточки на ушах появятся у них не раньше чем через год-полтора.

«Мы стали свидетелями уникальной ситуации. Наши рыси создали крепкую и, если можно так выразиться, любящую семью. Когда мама-рысь идет есть, с котятами остаются старшие сестры, а отец семейства и подросший самец из прошлогоднего помета охраняют территорию. За этим очень любопытно наблюдать. Такая забота и сплоченность в семье рысей очень трогательны и необычны», — приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Она отметила, что в дикой природе рыси предпочитают уединенный образ жизни. Самец оставляет самку еще до рождения детенышей, их воспитанием мать занимается одна. Подросшие котята тоже никак не взаимодействуют со своими младшими братьями и сестрами.

«Именно по причине своей любви к одиночеству у рысей в Московском зоопарке на протяжении восьми лет не получалось образовать пару. Долгие годы самец и самка не могли найти общий язык и наконец подружиться. Кошки предпочитали держаться обособленно и сторонились друг друга. И только в прошлом году подарили зоопарку трех долгожданных детенышей: двух самок и самца», — уточняется в сообщении.

Планируется, что в будущем подросшие малыши отправятся в другие европейские и отечественные зоопарки.

«Пол рожденных на днях рысят пока неизвестен. Малышам всего две недели. Сотрудники зоопарка стараются не беспокоить семейство, чтобы котята могли подрастать в спокойной обстановке. Узнать пол детенышей зоологи смогут только через несколько месяцев во время ветеринарного осмотра и вакцинации», — заключила С. Акулова.