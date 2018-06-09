«Меня раздражают кричащие дети»

Алёна, 20 лет, поет на бэк-вокале в караоке

«Я брала купальник в малоизвестном магазине «Купальник-Шоп» на Красина, 43, просто проходила мимо, понравился. 2500 рублей — нормальная цена, если по шоурумам смотреть. Мне больше всего нравится на «Звезде» и на «Маяке», но там еще бассейн не наполнен. Кричащие дети на пляже меня раздражат больше всего».

Эля, 22 года, администратор

«Мне нравится Calzedonia, там красивые купальники, в шоурумах можно выбрать, где качественная одежда, их очень много в Instagram. 3000–5000 рублей — нормальная цена для купальника. В Новосибирске красивые пляжи под Бердском, за границей не была, не знаю. Я не люблю, когда на пляже ко мне лезут знакомиться, дети, которые сыплют песок или могут съесть твою еду».

Надежда, 30 лет, свой детский сад «Чаще всего я покупаю купальники в Calzedonia, там большой выбор. У меня два купальника, зачем больше, у нас столько лета нет. Думаю, до 3000 рублей — адекватная цена. У нас с мужем свой дом, чаще отдыхаем у себя, но иногда, бывает, приезжаем сюда. Есть, конечно, негативные отзывы, но мне нравится это место. Аквапарк нам нравится. Не люблю, когда ребята играют в пляжные игры с мячом не на отведенных для этого площадках. Неприятно, когда мяч летит в лицо».

Катя, 25 лет, помощник на фирме

«Мне нравится Calzedonia, там большой выбор купальников. Выгодно покупать по скидкам, в том же Ousho, Zara, Stradivariys, в предпоследние четверг и пятницу июня обычно объявляют снижение цен. В первые дни можно успеть купить свой размер. Больше всего меня впечатлил пляж в Израиле. Здесь — неплохой в Сосновке, где санаторий. Не люблю, когда люди после себя оставляют мусор».

Светлана, 29 лет, свой интернет-магазин

«Самый оптимальный вариант — ТЦ города, новые свежие коллекции. 2500–3500 рублей — нормальная цена за купальник. У меня их около десяти, самые ходовые, а если посчитать все, которые находятся дома, то двадцать точно будет. Мне нравятся открытые, бикини, для загара лучше, с пайетками, аксессуары люблю, которые идут с купальниками, — чокеры, банданы, косынки.

Самый красивый пляж для меня в Доминикане, очень приятная атмосфера там. А в Новосибирске я хожу в «Ремикс» и езжу на «Звезду». У нас грязно, бычки, стекла, мусор. Не люблю неадекватных людей на отдыхе, у некоторых мужчин полностью отсутствует культура общения с девушками».

Аня, мастер маникюра

«Я брала этот купальник в Incanto, там красивые. Адекватная цена — до 5000 рублей, дальше уже дорого. Доминиканские пляжи очень красивые, в Новосибирске и сюда могу прийти позагорать. Я не люблю кричащих детей и мамочек, которые не могут их усмирить, не люблю, когда бегают собаки».

Алёна, 20 лет, администратор

«Я покупаю купальники в интернет-магазинах, например Fason или «Малина». Если купальник хорошего качества, можно и за 5000 рублей купить. У меня не много купальников. Я не из Новосибирска, поэтому не могу ничего сказать про пляжи города. Здесь я впервые, ничего особенного. За границей не была. Мне бы хотелось, чтобы на пляжах было больше магазинов. Здесь продается в основном газировка, вода в бутылках. Хочется холодных напитков, которые делают на месте, — фреши, смузи, лимонады».

Елена, 29 лет, мастер по депиляции

«Я заказывала купальник на сайте Asos. Я думаю, от 3000 до 5000 можно потратить. Красивые пляжи в Таиланде, в Китае на острове Хайнань. Больше всего мне не нравится, когда меня кто-то трогает, познакомиться, например, я пришла отдохнуть».

Алёна, 29 лет, домохозяйка и Даша, 29 лет, работает в аэропорту

Алёна: «Я сшила себе купальник сама, а вообще нравится Tezenis. 2000–2500 рублей считаю самой адекватной ценой за купальник. Пляж мне нравится здесь и в „Ремиксе“, если не у нас, то „Бирюзовая Катунь“, за границей нравятся пляжи Пхукета. Не очень люблю, когда на пляже люди много пьют, начинается неадекватное поведение».

Даша: «Мне нравится Marc&Andre, есть несколько точек в торговых центрах, но там совсем не бюджетно. Мне кажется, найти хороший качественный купальник по приемлемой цене — большая проблема. Мой самый дорогой купальник стоит 4000 рублей, 2500 рублей — нормальная цена, купальников должно быть несколько. Если говорить про городской пляж, то мне нравится здесь. Больше всего понравился пляж в Доминиканской Республике, голубая чистая вода, белый песок. Соглашусь с Алёной, пьянство и неадекватное поведение отталкивает».

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