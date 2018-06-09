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На Дону ищут пропавшую в Целинском районе 16-летнюю девушку
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На Дону ищут пропавшую в Целинском районе 16-летнюю девушку 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области разыскивают 16-летнюю Татьяну Черней. Девушка ушла из дома в селе Средний Егорлык Целинского района 8 июня и перестала выходить на связь с близкими.
— Ее рост 160 сантиметров, телосложение полное, волосы светло-русые, короткие и волнистые, глаза серые, — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». — Таня нуждается в медицинской помощи.
Девушка была одета в розовую майку, светло-серую спортивную куртку с черным рисунком, штаны с розовыми и зелеными рисунками, черно-серые балетки.
Татьяна может находиться в Неклиновском районе.
Всех, кто что-то знает о местонахождении девушки, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 02.
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