На Дону ищут пропавшую в Целинском районе 16-летнюю девушку

В Ростовской области разыскивают 16-летнюю Татьяну Черней. Девушка ушла из дома в селе Средний Егорлык Целинского района 8 июня и перестала выходить на связь с близкими.

— Ее рост 160 сантиметров, телосложение полное, волосы светло-русые, короткие и волнистые, глаза серые, — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». — Таня нуждается в медицинской помощи.

Девушка была одета в розовую майку, светло-серую спортивную куртку с черным рисунком, штаны с розовыми и зелеными рисунками, черно-серые балетки.

Татьяна может находиться в Неклиновском районе.

Всех, кто что-то знает о местонахождении девушки, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 02.