Регина Тодоренко тайно вышла замуж и ждет ребенка: история любви телеведущей и музыканта

27-летняя телеведущая Регина Тодоренко и 32-летний Влад Топалов скоро впервые станут родителями. Как стало известно teleprogramma.pro Регина и Влад расписались и ждут желанного первенца. Ведет беременность звезда «Орла и Решки» в госпитале Лапино. Отношения пара скрывает, но всем уже давно все понятно. Рассказываем историю любви пары.

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Долгий путь к счастью

Певец Влад Топалов впервые женился осенью 2015-года, осенью 2016-го разъехался с женой, а весной 2017-го развелся. Его избранницей была Ксения Данилина. Между прочим, дочь миллионера! Влад и Ксения были знакомы с юных лет, роман случился бурный и пара быстро поженилась, не успев пройти испытание бытом перед регистрацией брака. Сам Топалов причиной развода называл «неопытность, неготовность в чем-то уступать друг другу». Столкнулись два сильных характера, чьи представления об идеальной семье казались разными.

У Топалова собственная звукозаписывающая студия, также он совладелец медицинского центра «Можайка 10». Музыкант много времени уделяет проектам, которые помогают наркозависимым людям. Топалов не скрывает, что в свое время сам избавился от наркозависимости, поэтому теперь понимает и знает, как помочь другим людям со схожей проблемой. В центре отличное оборудование и врачи, сам артист общается с пациентами, следит за ними, приводит новых…

А театральный проект «Заложи жену в ломбард» Сергея Роста познакомил Топалова с Тодоренко: их пригласили в спектакль. Так начался служебный роман.

К этому времени Регина Тодоренко рассталась с продюсером Никитой Трякиным, с которым встречалась пять лет. Разойтись пара решила по обоюдному согласию летом 2017 года, но ребята остались добрыми друзьями. Регина среди причин разрыва любовных отношений называла то, что она ставила карьеру на первое место, а парень так ни разу и не решился позвать ее замуж, так как понимал, что самореализация в тот момент для любимой была важнее семьи. «Нам было тяжело жить на расстоянии, а со временем появились разные интересы», — говорила звезда.

Регина Тодоренко тепеь носит наряды, которые скрывают животик. 7 июня 2018 год. Фото: архив.

Новая семья

«Я дома слабая женщина. Готовлю лазанью, рыбу на гриле. Убираю иногда. Потому что там, где я дома, там мужчина сильнее меня. И мне это нравится. А на работе я сильная. Здоровая, взрослая баба, которая тащит паровоз за собой», — рассказывала в интервью журналу «Телепрограмма» о новых отношениях Регина Тодоренко.

«Я скажу вам так: я действительно влюбилась. И это случилось совершенно внезапно. Как снег в июле выпал на мою голову», — не скрывает Регина.

При этом отношения с Топаловым Тодоренко не афиширует и имя любимого не озвучивает. Хотя их союз уже ни для кого не секрет. Знакомые пары говорят, что Влад заботиться о Регине, они счастливы. Телеведущая готовится не только к рождению первенца, но и к премьере собственного шоу на канале «Пятница!».

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Регина Тодренко в детстве. Фото: архив.