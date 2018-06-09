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Пропавшую несовершеннолетнюю девушку ищут в Целинском районе
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Пропавшую несовершеннолетнюю девушку ищут в Целинском районе 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Пропавшую несовершеннолетнюю Татьяну Черней ищут в Целинском районе Ростовской области.
Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», местонахождение девушки 2002 года рождения неизвестно с 8 июня.
Приметы пропавшей: рост — 160 см, полного телосложения, короткие волнистые светло-русые волосы, серые глаза.
В день исчезновения девушка была одета в светло-серую спортивную куртку с черным рисунком, розовую майку, штаны с рисунком розового и зеленого цвета и серые балетки с черными вставками на носках.
Разыскиваемая нуждается в медицинской помощи. Может находиться в Неклиновском районе.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.
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