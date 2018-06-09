Пропавшую несовершеннолетнюю девушку ищут в Целинском районе

Пропавшую несовершеннолетнюю Татьяну Черней ищут в Целинском районе Ростовской области.

Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», местонахождение девушки 2002 года рождения неизвестно с 8 июня.

Приметы пропавшей: рост — 160 см, полного телосложения, короткие волнистые светло-русые волосы, серые глаза.

В день исчезновения девушка была одета в светло-серую спортивную куртку с черным рисунком, розовую майку, штаны с рисунком розового и зеленого цвета и серые балетки с черными вставками на носках.

Разыскиваемая нуждается в медицинской помощи. Может находиться в Неклиновском районе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.