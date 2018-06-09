«Моя жизнь пошла под откос»: Пропавший в Волгограде журналист Леонид Махиня оставил предсмертную записку

В Волгограде продолжаются поиски пропавшего главного редактора независимого издания «Репортёр34» Леонида Махини. Он ушел из дома утром 7 июня и не вернулся. Уходя, он оставил записку, содержание которой позволяет назвать её предсмертной.

Как рассказала V1.ru жена пропавшего журналиста Варвара Махиня, голос Леонида она слышала в последний раз утром седьмого июня.

-В 8:15 утра мы созванивались. В 13:00 часов его телефон уже был «не доступен или находится вне зоны действия сети», — говорит Варвара Махиня, — Когда вечером я пришла с работы домой, его вещи были на месте. По моим представлениям, при нём был паспорт, телефон и чёрный рюкзак. Он был одет в синюю футболку, шорты и коричневые сандалии.

О том, как именно собирался провести свой день пропавший журналист, Варваре Махине ничего не известно. Дома она обнаружила записку, написанную Леонидом, датированную шестым июня.

-Да, он оставил предсмертную записку. Но, если верить её содержанию, он был бы уже найден. Содержание записки очень расплывчато, в ней нет никакой конкретики. В ней упомянута любимая расхожая фраза Лёни — «Моя жизнь пошла под откос. Меня во всём всегда ущемляют». Подписана шестым июня, но она могла быть написана и раньше. Оставил то он её седьмого числа. Никаких о каких угрозах или работе там не упоминается. Содержание записки не раскрывает причин его возможного решения покончить с собой.

Варвара Махиня не верит, что записка связана с давлением на мужа в связи с его профессиональной деятельностью.

-Он написал про некий прессинг, но я об этом уже слышу от него последние пять-семь лет, — говорит Варвара, — Либо он выжил бы в этой среде, либо она бы его давно уже утопила.

Леонид Махиня находился в тревожном душевном состоянии перед своей пропажей.

-Периодически Лёня впадал в депрессию. Он был очень скрытным человеком. Я никогда не могла через многочисленные разговоры узнать, что у него на душе. О работе и своих публикациях он никогда не говорил. Я видела, что с ним что-то происходит. Он был очень напряжён, думала, что о чём-то важном пишет и переживает. О чём, я даже не подозреваю. Но я верю, что он жив и найдётся.