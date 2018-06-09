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В Волгограде без вести пропал журналист Леонид Махиня
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В Волгограде без вести пропал журналист Леонид Махиня 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Жена волгоградского журналиста Леонида Махини обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мужа. Мужчина пропал 7 июня. Где он находится и что с ним — неизвестно, сообщает сайт KP.RU.
Женщина рассказала, что утром Леонид отвел ребенка в детский сад, позвонил ей, а после перестал выходить на связь. Поиски продолжаются уже третий день. Однако никакой информации о местонахождении журналиста — нет.
Жена Леонида Махини рассказала, что не верит в предположения, что ее муж мог по собственной воле проститься с жизнью. По ее словам, журналист и раньше уходил на сутки, но никогда не выключал телефон и держал семью в курсе о том, что с ним все в порядке.
Всех, кто обладает информацией о том, где может находиться Леонид Махиня, просят сообщить об этом в полицию или написать на его страничке в социальных сетях.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Кабардино-Балкарии продолжается поисковая операция пропавших туристов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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