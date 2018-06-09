В Волгограде пропал журналист

В Волгограде пропал журналист Леонид Махиня. Об исчезновении журналиста издания «Репортер 34» заявила его супруга Варвара, пишет «КП-Волгоград». Поиски Махини ведутся третий день.

Как рассказала Варвара, перед исчезновением муж написал записку, которую «можно назвать как бредом, так и прощанием». В ней говорится, что его жизнь пошла под откос и его всегда во всем ущемляют.

По мнению Варвары, если бы супруг решил покончить с собой, его бы уже обнаружили.

Варвара говорит, что Леонид и раньше пропадал, но не более чем на сутки. Кроме того, она признается, что не знала, что творится у мужа на душе — он был очень скрытным.

Последний раз Леонид Махиня выходил на связь утром 7 июня: он позвонил жене после того, как отвез дочку в детский сад. В обед его телефон был уже недоступен.