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В Волгограде пропал журналист
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В Волгограде пропал журналист 

Рамблер 50 минут назад
Фото: Пятый канал
В Волгограде пропал журналист Леонид Махиня. Об исчезновении журналиста издания «Репортер 34» заявила его супруга Варвара, пишет «КП-Волгоград». Поиски Махини ведутся третий день.
Как рассказала Варвара, перед исчезновением муж написал записку, которую «можно назвать как бредом, так и прощанием». В ней говорится, что его жизнь пошла под откос и его всегда во всем ущемляют.
По мнению Варвары, если бы супруг решил покончить с собой, его бы уже обнаружили.
Варвара говорит, что Леонид и раньше пропадал, но не более чем на сутки. Кроме того, она признается, что не знала, что творится у мужа на душе — он был очень скрытным.
Последний раз Леонид Махиня выходил на связь утром 7 июня: он позвонил жене после того, как отвез дочку в детский сад. В обед его телефон был уже недоступен.
Женский форум  Ещё 2 источника 
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