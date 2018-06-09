В Кольцово задержали иностранца с полным чемоданом вина и коньяка

Таможенники в Кольцово задержали мужчину, который пытался из Узбекистана провезти в багаже три десятка бутылок вина и коньяка — всего 20 литров. Спиртное он положил в чемодан.

— Пассажир проследовал через зеленый коридор. При сканировании багажа через рентген-установку инспектор обратил внимание на содержимое в его чемодане, — рассказали в пресс-службе Кольцовской таможни. — Во время досмотра выяснилось, что в сумке находилось 29 бутылок с крепкими напитками, произведенными в Республике Узбекистан.

Пассажир объяснил, что был в Ташкенте в командировке, а алкоголь вез своим партнерам по бизнесу.

По закону для личного пользования в страну можно ввозить не больше 5 литров алкоголя, 20 литров надо уже декларировать. Спиртное отправили на экспертизу.

Недавно в Кольцово задержали жителя Таджикистана, который вез в багаже одежду весом 28,3 килограмма — домашние пижамы, нижнее белье, кардиганы, женские платки, резинки и заколки для волос. Сказал, что все это — для знакомых женщин, но таможенники ему не поверили.