Как сделать заплатки на джинсах

Вам потребуется:

✂ Лоскутки ткани; ✂ Любая клеевая (флизелин, дублерин); ✂ Двухсторонняя клеевая паутинка; ✂ Нитки, ножницы, швейная машинка, если нет швейной машинки — иглы для ручного шитья.

Шаг 1 Первым делом, необходимо закрепить клеевой (флизелин, дублерин) места разрывов. Причем, с двух сторон.

Шаг 2 Стабилизируем с помощью той же клеевой лоскутки ткани для заплаток.

Шаг 3 Вырезаем из ткани необходимой формы и размера заплатки.

Шаг 4 С помощью паутинки закрепляем заплатки в месте расположения на вещи, чтобы во время притачивания, они никуда не «уползли».

Шаг 5 Притачать заплатки к джинсам по периметру декоративной строчкой. Можно использовать самую обычную зигзагообразную строчку. Либо притачать заплатки прямой строчкой и сделать бахрому по краям (тогда стабилизировать ткань не надо).

Шаг 6 Если нет швейной машинки, заплатки пришиваем вручную.

Шаг 7 Хорошо отутюжьте пришитые заплатки.

Готово!

Совет

✂ Для заплаток можно использовать различные виды тканей: хлопок, лен, кружево, твид. Декорировать можно контрастными строчками, тесьмой, добавить бусины или клепки, в общем, на что фантазии хватит.

Автор мастер-класса и фото: Виктория Леонова

Рукоделием Вика увлекается давно. Любую свободную минутку она использует, чтобы воплощать в жизнь свои творческие идеи. Пробует себя в разных видах рукоделия — текстильные куклы, создание интерьерных композиций, вязание спицами, скрапбукинг, плетение из бисера (броши), вышивание. Но основным и самым любимым хобби для Вики стало швейное дело. Шить одежду она начала не так давно и теперь просто не представляет себя без этого занятия.

В конкурсе Burda Style 1/2017 Вика выиграла специальный приз для новичков — курс обучения в Академии Burda.

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