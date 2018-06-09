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Как сделать заплатки на джинсах
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Как сделать заплатки на джинсах 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
✂ Лоскутки ткани; ✂ Любая клеевая (флизелин, дублерин); ✂ Двухсторонняя клеевая паутинка; ✂ Нитки, ножницы, швейная машинка, если нет швейной машинки — иглы для ручного шитья.
Шаг 1  Первым делом, необходимо закрепить клеевой (флизелин, дублерин) места разрывов. Причем, с двух сторон.
Шаг 2  Стабилизируем с помощью той же клеевой лоскутки ткани для заплаток.
Шаг 3  Вырезаем из ткани необходимой формы и размера заплатки.
Шаг 4  С помощью паутинки закрепляем заплатки в месте расположения на вещи, чтобы во время притачивания, они никуда не «уползли».
Шаг 5  Притачать заплатки к джинсам по периметру декоративной строчкой. Можно использовать самую обычную зигзагообразную строчку. Либо притачать заплатки прямой строчкой и сделать бахрому по краям (тогда стабилизировать ткань не надо).
Шаг 6  Если нет швейной машинки, заплатки пришиваем вручную.
Шаг 7  Хорошо отутюжьте пришитые заплатки.
Готово!
Совет
✂ Для заплаток можно использовать различные виды тканей: хлопок, лен, кружево, твид. Декорировать можно контрастными строчками, тесьмой, добавить бусины или клепки, в общем, на что фантазии хватит.
Автор мастер-класса и фото: Виктория Леонова
Рукоделием Вика увлекается давно. Любую свободную минутку она использует, чтобы воплощать в жизнь свои творческие идеи. Пробует себя в разных видах рукоделия — текстильные куклы, создание интерьерных композиций, вязание спицами, скрапбукинг, плетение из бисера (броши), вышивание. Но основным и самым любимым хобби для Вики стало швейное дело. Шить одежду она начала не так давно и теперь просто не представляет себя без этого занятия.
В конкурсе Burda Style 1/2017 Вика выиграла специальный приз для новичков — курс обучения в Академии Burda.
С прекрасными работами Виктории можно познакомиться в Instagram и на её страничке Вконтакте.
Материал подготовила Юлия Деканова
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