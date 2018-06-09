«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц

На что в первую очередь смотрят мужчины, обратив внимание на понравившуюся им женщину? На грудь и ягодицы. И не только современные. Так, американские археологи, исследовав древние поселения, которым 20 тысяч лет, нашли женские фигурки, по которым легко определить, что в ту пору мужчины предпочитали дам с пышными формами. Один из группы ученых — Голдино Пранзароне вообще утверждает, что символ сердца совсем не похож на «человеческий мотор». По мнению исследователя, он отражает форму ягодиц. Что вполне соответствует представлениям древних о пятой точке тела как о месте, символизирующем любовь и зарождение жизни.

Пластический хирург Constantino Mendieta, исследовав 1000 фото с изображением ягодиц, первым вывел четыре их основных типа. «А-образная», «Круглые», «V-образная» и «Квадратные». Первый из названных типов считается идеальной формой. Их верхняя часть чуть уже нижней. Ягодицы такого типа закругляются сразу от основания ног до поясницы.

При «Круглой» форме пропорции таза и талии равны, а сами ягодицы выглядят выпукло. Тренеры по фитнесу утверждают, что корректировать такую форму тяжелее всего.

«V-образная» встречается чаще других. Уже по названию понятно, что верх ягодиц значительно шире их нижней части.

А вот «Квадратную» очень любят снимать в рекламных роликах, демонстрируя, каким упругим и подтянутым может быть это место при регулярных тренировках.

Кстати, не обольщайтесь. Изменить тип своих ягодиц невозможно. Он дан нам от рождения. Это то, что передается на генетическом уровне как цвет глаз, форма носа, величина бюста. Бюст у пластического хирурга изменить можно, а вот тип ягодиц — никогда. Возможно лишь с помощью тренажеров слегка подправить форму: убрать целлюлит, отвислость, жировые складки. Впрочем, если кто-то сильно расстраивается из-за очень маленькой формы своей пятой точки, обратите внимание на историю моды. В XIX веке у француженок писком моды считался турнюр — своего рода подушечка-накладка на ягодицы. Она позволяла дамам придавать своему заду пышный вид, что, разумеется, не могли не замечать мужчины.

Вездесущих американцев не устроило деление одной из лучших женских частей тела всего на четыре типа. Журнал Plastic and Reconstructive Surgery, со ссылкой на исследования ученого из Техасского университета профессора Девендра Сингха, доктора Барнейби из Новой Зеландии, опубликовал формулу идеальной женской пятой точки. Согласно ей соотношение обхвата талии к обхвату бедер при такой форме должно равняться 0,7. Но тот же журнал публикует 13 видов женских ягодиц, отражая их форму, либо отношение к ней в названии: «Сердечко», «Изящная», «Капельки», «Африканка», «Стандартная», «Творожок», «Пузырьки», «Амазонка», «Трактор», «Анорексичная», «Бампер», «Лопата», «Блины».

Кроме всего прочего, форма ягодиц может многое рассказать об их обладателе. К примеру, «Квадратные» говорят о хорошем здоровье и выносливости человека — как мужчины, так и женщины. Пышный зад предполагает, что женщина способна выносить и родить здоровое потомство. Обладательницы зада-сердечка — ветрены и сексуальны. Это не доказано научно — так, согласно опросам тех же глянцевых журналов, считают большинство мужчин.

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