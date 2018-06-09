Гений обыкновенный: какими бывают программисты и как с ними работать

Большинство программистов и разработчиков интроверты. И вполне очевидно, что они предпочитают трудиться удаленно — вне офиса — или как минимум в одиночку. Экстраверты, напротив, прекрасно работают в больших компаниях, легко вписываются в коллектив вообще и проектные группы в частности. В классификации IT-специалистов выделяется и несколько более конкретных типажей. Как их вычислить и организовать сотрудничество максимально выгодно для обеих сторон?

Базовый элемент

Это программисты и разработчики, которые «звезд с неба не хватают», но при этом хорошие исполнители, и, по сути, на них держится вся текущая работа: они отлично выполняют рутинные задачи. Чаще всего это совсем молодые специалисты. В будущем они могут существенно вырасти и сделать хорошую карьеру, но только при условии, что к усидчивости прилагаются искренний интерес к профессии и достаточные амбиции. Встречаются и те, кто всю жизнь успешно выполняет рутинную работу. Такие специалисты тоже востребованы на рынке — рабочие руки нужны всегда.

На собеседовании стоит спросить про ожидания от работы и планы на перспективу. Основная мотивация «базового» специалиста — стабильность. Само собой, что зарплата должна выплачиваться вовремя, и лучше, если это большой оклад и маленькая премия. Важны устойчивый график работы и понятные задачи. «Печеньки» — приятный бонус. Обычно такие сотрудники лояльны компании, и риск их внезапного ухода минимален.

Кот, который гуляет сам по себе

Крепкий профессионал, активно интересуется новинками, в его портфолио много реализованных проектов для разных клиентов. Он хорошо делает то, что умеет, и постоянно развивает свои компетенции. Его конек — задачи средней сложности. Такие специалисты часто работают на фрилансе и привыкли самостоятельно строить рабочий процесс. Огромный плюс решившего поработать в штате «кота»: его не нужно заставлять и дополнительно мотивировать. При условии, что задача интересная, а плата за труд достойная, такой сотрудник будет работать «с огоньком» и обязательно сдаст проект в срок, потому что опыт фриланса приучил его к жестким дедлайнам.

Минус в том, что профессионал-одиночка часто заинтересован в компании меньше, чем она в нем. Растить себе замену такой специалист не будет. Он не постесняется попросить прибавку и при этом проработает у вас ровно столько, сколько ему будет интересно, и спокойно уйдет, если поступит более привлекательное предложение. К тому же «коты» не любят подчиняться, потому что просто не видят в этом необходимости.

Обыкновенный гений

Хэдхантеры внимательно следят за такими мастерами своего дела, и эти ребята выбирают среди множества предложений лучшие. Обычно им интересны действительно сложные задачи. Стоить «гений обыкновенный» будет дорого, дедлайны для него практически абстракция, рутинные задачи он выполнять не станет. Зато сможет создать для компании по-настоящему прорывной продукт, если не мешать ему творить.

На собеседовании «гений» будет углубляться в технические детали, сыпать терминами и интересоваться сложностью задач, которые ему предстоит решать. А вот к корпоративной этике интерес вряд ли проявит. Для «гения» придется создавать оптимальные условия работы, но мотивировать его будет непросто. Если у бизнеса есть внутренняя потребность в новых крутых разработках и время на творческие поиски, то имеет смысл инвестировать в такого сотрудника. В противном случае это бесполезная трата времени и денег.

«Хороший парень»

Такой кандидат вам покажет красивое портфолио, с удовольствием расскажет об опыте работы и продемонстрирует отличные навыки самопрезентации. В отличие от «гения» или «кота», «хороший парень» не захочет вдаваться в технические детали выполненных проектов. Скорее, он грамотными техническими терминами расскажет о том, как продукты были «упакованы» для клиента. И в этом его принципиальное отличие — он не столько «айтишник», сколько хороший маркетолог или продажник с узкой специализацией.

Скажем честно: такой специалист не создаст для вашей компании принципиально новое решение, но зато он будет прекрасно общаться с клиентами, убедительно доказывая им ваши преимущества на высоком уровне дискуссии по техническим вопросам. Личная мотивация — карьерный рост и статус в компании. Нанимать такого специалиста следует, если его зона ответственности — на пересечении IT и продаж. Любому техническому директору такой разработчик сможет объяснить, почему нужно предпочесть именно ваш продукт, причем предметно. В конце концов, он же сам имеет к продукту непосредственное отношение и не просто так приехал на презентацию вместе с продажниками.

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