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Стиллавин вступился за уволенную из-за фото в купальнике учительницу
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Стиллавин вступился за уволенную из-за фото в купальнике учительницу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Радиоведущий Сергей Стиллавин вступился за учительницу из Омска, уволенную с работы после появления в сети ее фото в купальнике. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, фото девушки можно назвать «художественным», и оно является «совершенно приличным».
"Требую вернуть Викторию на работу! Свободу красоте!" — заявил Стиллавин.
Ранее сообщалось, что в Омске учительнице истории пришлось уволиться из-за фотосессии в купальнике. Руководство школы посчитало, что девушка нанесла ущерб имиджу учебного заведения и опорочила высокое звание педагога.
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