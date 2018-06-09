Стиллавин вступился за уволенную из-за фото в купальнике учительницу

Радиоведущий Сергей Стиллавин вступился за учительницу из Омска, уволенную с работы после появления в сети ее фото в купальнике. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, фото девушки можно назвать «художественным», и оно является «совершенно приличным».

"Требую вернуть Викторию на работу! Свободу красоте!" — заявил Стиллавин.

Ранее сообщалось, что в Омске учительнице истории пришлось уволиться из-за фотосессии в купальнике. Руководство школы посчитало, что девушка нанесла ущерб имиджу учебного заведения и опорочила высокое звание педагога.