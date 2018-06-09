Виртуальная любовь — прямая дорога в нищету

Как обнаружили недавно социологи Бостонского университета и Университета Нью-Гемпшира, подростки 16–17 лет не боятся обмениваться приватными фотографиями, хотя и понимают, что это занятие может сильно испортить им жизнь.

Мода на «вирт», как известно, еще в середине нулевых появилась и в России, причем за истекшие годы это явление приобрело характер если не бедствия, то серьезной проблемы. Российские правоохранители все чаще фиксируют случаи виртуального шантажа неосмотрительных пользователей сайтов знакомств и соцсетей, которых угораздило «повеселиться» не с теми и не там.

«А чо такова»

Схема типична: люди знакомятся в интернете, спустя некоторое время одна из сторон предлагает переместиться в так называемый вирт. Общение с сексуальным подтекстом происходит между собеседниками посредством веб-камеры или обмена эротическими фотками, и, в лучшем случае, на этом и заканчивается. В худшем, как сообщают российские СМИ, потерпевшие потом месяцами выплачивают «партнерам» круглые суммы за то, чтобы запись всех этих мероприятий не оказалась у знакомых и сослуживцев неосторожной жертвы.

Некоторых клиентов выбирают очень тщательно, обращая внимание и на число их «френдов» (как потенциальную аудиторию рассылки компромата), и на финансовые показатели «окучиваемого», и на его социальный статус. Чем болезненнее для человека будет подобный слив, тем лучше мошенникам.

«Поймай меня, если сможешь»

Самые известные мошенники в истории

Собеседники «МИР 24», пожелавшие остаться неназванными, на вопрос о том, как они отреагировали бы на подобный шантаж и согласились бы раскошелиться, ответили отрицательно. «Я бы сказала, ну и ладно. Предупредила бы заранее всех знакомых, что к ним могут прийти странные видосы, и сильно удивляться не стоит», — говорит Надежда.

Инга, со своей стороны, поясняет: если бы ей угрожали слить «стремное» видео всем ее контактам, она бы тоже не стала ни паниковать, ни, тем более, платить шантажисту, а «извинилась бы, что так отъелась за последние годы, и предупредила бы, что данное видео им вряд ли понравится».

Не настроен на торги и Алексей. «Я думаю, что послал бы. А че такого. Правда, если есть обременение в виде жены, то ситуация усложняется. Но вообще за вымогательство можно и присесть. Как вариант, я бы предложил передать деньги из рук в руки, а сам позвонил бы в полицию, чтобы встретить шантажистов во всеоружии. Платить им бессмысленно — никаких гарантий, что они отвяжутся, нет, бабки отдашь, еще попросят. А вообще если уж приспичило заняться виртом, надо просто садиться и пакет на голову надевать, и проблем не будет», — советует он.

Анна также не стала бы платить: «я бы переживала, конечно, но денег не дала бы, потому что в любом случае сольют».

Язык мой — враг мой О том, как минимизировать риски во время интернет-знакомств, «МИР 24» рассказала ведущий российский профайлер и полиграфолог, автор нескольких методик по выявлению лжи, разработчик методик по распознаванию серийных убийц, президент Научно-исследовательского центра корпоративной безопасности Анна Кулик.

Как выяснилось, все новое — это хорошо забытое старое, хотя «в старину» все было романтичнее. «Развод» под условным названием «черная невеста» появился еще до интернета, в 80-х годах прошлого века. Девушки (или парни, выдававшие себя за женщин) писали письма состоятельным мужчинам, подстраиваясь под их запросы, в процессе переписки, путем определенных словесных манипуляций, выясняли, на что надавить, а дальше, влюбив в себя жертву, просили денег то на дорогу, то на решение еще каких-то проблем.

Знаменитые «нигерийские письма», оказывается, появились тогда же — в 80-х, т.е. задолго до развития интернета. В те годы такие письма распространялись по обычной почте. Но если нигерийские письма предлагали жертве поучаствовать в каком-то мелком мошенничестве и поделить доход, то «черные невесты» изначально были заточены на другую игру — в любовь.

Оба этих варианта предполагали серьезные временные затраты на «окучивание» клиента, но прогресс не стоит на месте. Сегодня достаточно вытащить контрагента в «вирт», заставить заниматься безобразиями на камеру — и дело в шляпе.

Тем более что найти всю необходимую информацию о потенциальной жертве, выяснить ее пристрастия, интересы и уязвимости не составляет труда: люди сами выкладывают все на свои страницы в соцсети. «Мошенничества и вымогательства на гендерной основе эволюционируют. Злоумышленники изучают биографию жертвы — наличие жены, детей, место работы, находят, чем его подцепить — и вперед», — говорит Анна Кулик.

Критичность мышления у мужчины в момент сексуального возбуждения падает, он готов проглотить любую чушь и совершить любое безумство, за которое ему потом будет стыдно. «Задача мошенников — выбрать того мужчину, который действительно стыдился бы некоторых поступков, потому что некоторым все равно. Даже если записать какой-то компромат с его участием и пригрозить разослать его знакомым, он скажет: „да рассылай“. Вообще для мужчины это не так болезненно, как для женщины, особенно с имиджем и репутацией приличной дамы. Но и для женатых мужчин это может составить проблему, поэтому выбирают тех, кому есть, что скрывать. Люди с такими уязвимостями с большей вероятностью будут платить, платить и платить», — говорит эксперт.

Первый совет — загуглить фотографии новой знакомой или знакомого. Если точно такие же находятся еще в нескольких фейковых аккаунтах, ситуация проясняется.

Жертва сети

Как спастись от хакеров

Второй момент — тон общения. «Обычно мошенники задают много вопросов, выясняют семейный статус, место учебы или работы жертвы, ее местожительство, чтобы понять, что с нее можно поиметь и на что подцепить. В принципе, это обычные бытовые вопросы, которые люди задают при знакомстве, но если о себе человек рассказывает крайне неохотно, уклоняется от ответов, темнит, отшучивается, надо насторожиться. Тем более если он просит выслать свои интимные фотки, в обмен на якобы собственные. Кстати, их тоже можно погуглить — и о чудо! — они вполне могут отыскаться в интернете», — поясняет Анна Кулик.

Кстати, в попытках произвести впечатление на потенциальную «вторую половину» люди сами часто приукрашивают свою жизнь, доходы и достижения, чем только подогревают интерес злоумышленников. Ну, и поскольку многие дамы на тех же сайтах знакомств ищут не разовые связи, а стабильного партнера, закон жанра требует подчеркивать в общении свою скромность. Тем самым преступник, вытащив-таки такую даму в «вирт», понимает, что связался с подходящей кандидатурой, боящейся огласки, которой есть, что терять, и с которой есть, что поиметь. И вместо потенциального мужа, которого и планировалось поразить своим великолепием, сговорчивостью и сексуальностью, дамы находят отличный способ распрощаться со своими сбережениями.

Еще один инструмент манипуляторов — внезапное и поразительное «родство душ» с жертвой. «Вроде бы прошел всего час переписки — но он и говорит, как нравится жертве, и интересы у него те же самые. И это повод задуматься: а вдруг мной сейчас манипулируют?», — советует профайлер.

Нужно перепроверять конкретику, которую выдает собеседник — хотя бы о своем месте работы. «Но у нашего народа все еще нет привычки перепроверять информацию. Мошенники пользуются возможностями открытой информации в интернет-пространстве давно, но мы почему-то, чтобы себя обезопасить, этого не делаем. Душа нараспашку, авось, со мной ничего не случится. Если же собеседник предлагает сделать что-то, что вас не устраивает, а на отказ реагирует прощанием — значит, туда ему и дорога. Нужно включить самоуважение и подумать о том, стоит ли связываться с такой историей. Много говорится о критичности мышления, но почему-то люди упорно не хотят ею пользоваться», — подчеркивает собеседница «МИР 24».

Однако может возникнуть вопрос: как же тогда общаться в сети? Утаивать от посторонних реальное имя, место жительства, семейный статус, род деятельности? Но это уже вызовет подозрения у собеседника, который может оказаться вполне приличным человеком.

«Простой бартер. Вы рассказываете о себе не больше того, что слышите от человека о нем самом. Маленькие тактические шаги взаимообмена дозированной информацией и проще, и безопаснее. А многие люди вываливают о себе все подряд», — отмечает эксперт.

Вселенский позор

Однако если критическая ситуация все же возникла, и шантажист требует деньги, угрожая в противном случае разослать приватные фото или видео знакомым жертвы, возникают следующие вопросы: платить ли ему, и что делать, если видео все же разослано?

«Если упущены все прочие моменты, и чек уже предъявлен, нужно понимать: заплатив один раз, попавшись на этот крючок, человек автоматически дает мошеннику «право» доить его дальше. Мошенник не успокоится, его цель — приучить жертву платить. Поэтому чем раньше придет осознание, что эта история надолго, вроде абонентского обслуживания, тем лучше. Конечно, технически преступники неплохо умеют заметать следы, шансы найти многих из них невелики, но обращаться в правоохранительные органы все равно надо — особенно если уже что-то заплачено. Если жертва еще ничего не заплатила, доказать ущерб (в данном случае, моральный) будет сложнее. Так или иначе, чем больше информации о преступнике удастся получить и перепроверить в процессе общения, тем лучше. К тому же, обращение в правоохранительные органы может остудить пыл мошенника. Лично я считаю, что ничего платить не нужно. Чем больше жертва дает понять, что ею можно манипулировать, тем активнее этим воспользуется злоумышленник», — отмечает эксперт.

Если же компромат разослан, обращаться в органы сам Бог велел. Правда, обычно люди стесняются это делать, поскольку не верят, что полиции удастся этого «не пойми кого» найти и наказать, но тут получается занятная ситуация. «Больше всего меня умиляет тот факт, что писать заявление на неустановленное лицо якобы бессмысленно, а рассылать такому лицу свои интимные фото и видео — это нормально! Где логика? Думать надо до, а не после. После — это уже цугцванг. Делайте так, чтобы этого не произошло!» — советует профайлер.

Тем не менее, если самое страшное свершилось и всем контактам жертвы отправлены «занятные ролики», можно предпринять меры для того, чтобы купировать интерес со стороны потенциальных зрителей. Если предупредить их о содержании и попросить «не открывать», 99% из 100, несомненно, из любопытства поступят наоборот. А вот если сообщить о том, что в данный момент некто активно рассылает вирус, и красочно описать свои личные потери от клика на непонятную ссылку, люди могут насторожиться. Опасность отталкивает, а любопытство, наоборот, притягивает, напоминает эксперт. Поэтому для окружения надо создать такое оповещение, которое уж точно не вызовет любопытства.

«За все приходится платить — за ошибки особенно. А за необдуманные ошибки на эмоциях приходится платить двойную цену», — подытожила эксперт.

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