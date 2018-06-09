Ещё
Пятилетний малыш из Челябинска решил 140 примеров за 15 минут
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятилетний малыш из Челябинска решил 140 примеров за 15 минут 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Пятилетний Семен Фельдман из Челябинска стал победителем международного турнира по ментальной арифметике (счету в уме), который состоялся в Москве. Никаких калькуляторов и арифмометров — только японские счеты соробан, и то не в физическом виде, а в воображаемом. Дети представляли эти счету и производили вычисления в уме.
Таким образом Семе удалось за 15 минут решить 140 примеров: на один пример с трехзначными или четырехзначными числами у юного математика уходило всего шесть секунд. Мальчик упорно тренировался три года, серьезно готовился к состязаниям и поэтому обошел три десятка соперников.
— Никогда не говорит, что я устал, я не сделал домашнее задание. Всегда выполняет домашнее задание. Да, он старательный. Но его никто не заставляет заниматься. Он сам это делает, — рассказал www.cheltv.ru инструктор по ментальной арифметике Владимир Серегин.
Всего южноуральские дети привезли десять наград, обойдя более 600 участников из других городов. Осенью Сема собирается вновь побороться за первенство теперь на Кубке России «Пифагорка».
Отметим, что особенность ментальной арифметики заключается в том, что в момент счета одновременно задействованы оба полушария: решая примеры, ребенок может заниматься чем-то еще. Например, челябинская четвероклассница научилась считать с феноменальной скоростью — пример за 0,2 секунды, при этом читая стихотворения наизусть.
Хорошие новости: последние новости
Супруги из Челябинска помогли бездомному инвалиду вернуться на родину в Нальчик В Челябинске установили мемориал хирургу, который первый в СССР разделил сиамских близнецов Даже Путин сказал поправляйся: мальчик из Челябинска с пересаженной почкой готовится к выписке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изуродованную Корикову утешают после съемок3
Звезда бурлеска рассказала, чем удивляет в постели12
Как сейчас выглядит Екатерина Гусева9
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади43
Началова рассекретила богатого жениха14
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
02:49
Как сейчас выглядит Екатерина Гусева
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
14:06
Вместо этих продуктов мы покупаем подделки
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение