Пятилетний малыш из Челябинска решил 140 примеров за 15 минут

Пятилетний Семен Фельдман из Челябинска стал победителем международного турнира по ментальной арифметике (счету в уме), который состоялся в Москве. Никаких калькуляторов и арифмометров — только японские счеты соробан, и то не в физическом виде, а в воображаемом. Дети представляли эти счету и производили вычисления в уме.

Таким образом Семе удалось за 15 минут решить 140 примеров: на один пример с трехзначными или четырехзначными числами у юного математика уходило всего шесть секунд. Мальчик упорно тренировался три года, серьезно готовился к состязаниям и поэтому обошел три десятка соперников.

— Никогда не говорит, что я устал, я не сделал домашнее задание. Всегда выполняет домашнее задание. Да, он старательный. Но его никто не заставляет заниматься. Он сам это делает, — рассказал www.cheltv.ru инструктор по ментальной арифметике Владимир Серегин

Всего южноуральские дети привезли десять наград, обойдя более 600 участников из других городов. Осенью Сема собирается вновь побороться за первенство теперь на Кубке России «Пифагорка».

Отметим, что особенность ментальной арифметики заключается в том, что в момент счета одновременно задействованы оба полушария: решая примеры, ребенок может заниматься чем-то еще. Например, челябинская четвероклассница научилась считать с феноменальной скоростью — пример за 0,2 секунды, при этом читая стихотворения наизусть.