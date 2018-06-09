Регина Тодоренко ждет первенца

Регина Тодоренко вчера стала одной из звезд церемонии «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация». Девушка вручала награду в одной из номинаций и на красной дорожке появилась в весьма эффектном наряде. И без сюрприза не обошлось.

На красной дорожке Регина позировала в роскошном платье с пышной юбкой и шлейфом от российского модного бренда Misenscene. Наряд с декольте подчеркивал линию плеч, но скрывал линию талии.

В последнее время в Cети ходят слухи о беременности Тодоренко и, разумеется, журналисты не удержались и задали ведущей вопрос не готовится ли она к материнству. «Можете меня поздравлять», — ответила звезда журналистами Super.ru

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

8 Июн 2018 в 9:41 PDT В своем Insta Регина тоже сделала намек: «Сегодня наградила Элджей в номинации „Прорыв Года“. Я верю, что совсем скоро я тоже совершу прорыв!».

Напомним, в конце прошлого года девушка объявила об уходе с телепроекта «Орел и Решка». Тодоренко пояснила, что ей необходимо взять паузу и отдохнуть, а зетм она намерена заняться созданием семьи. «Безумно хочется своего теплого, уютного гнездышка, в котором встречают объятиями и вкусным супом. Наступил момент принятия себя как реализовавшейся личности. Пора браться за другую сферу жизни — сделать вклад в этот мир: преподавать и делиться накопленными знаниями, стать мамой маленького человечка, которому однажды подарю жизнь».