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Регина Тодоренко ждет первенца
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Регина Тодоренко ждет первенца 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Регина Тодоренко вчера стала одной из звезд церемонии «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация». Девушка вручала награду в одной из номинаций и на красной дорожке появилась в весьма эффектном наряде. И без сюрприза не обошлось.
На красной дорожке Регина позировала в роскошном платье с пышной юбкой и шлейфом от российского модного бренда Misenscene. Наряд с декольте подчеркивал линию плеч, но скрывал линию талии.
В последнее время в Cети ходят слухи о беременности Тодоренко и, разумеется, журналисты не удержались и задали ведущей вопрос не готовится ли она к материнству. «Можете меня поздравлять», — ответила звезда журналистами Super.ru.
Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)
8 Июн 2018 в 9:41 PDT  В своем Insta Регина тоже сделала намек: «Сегодня наградила Элджей в номинации „Прорыв Года“. Я верю, что совсем скоро я тоже совершу прорыв!».
Напомним, в конце прошлого года девушка объявила об уходе с телепроекта «Орел и Решка». Тодоренко пояснила, что ей необходимо взять паузу и отдохнуть, а зетм она намерена заняться созданием семьи. «Безумно хочется своего теплого, уютного гнездышка, в котором встречают объятиями и вкусным супом. Наступил момент принятия себя как реализовавшейся личности. Пора браться за другую сферу жизни — сделать вклад в этот мир: преподавать и делиться накопленными знаниями, стать мамой маленького человечка, которому однажды подарю жизнь».
В начале года ходили слухи о романе ведущей с Владом Топаловым, но Регина предпочитает не обсуждать личную жизнь.
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