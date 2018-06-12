Благотворительный офицерский бал «Бегущие по волнам» прошел в Севастополе

В этом году в танцевальной программе участвует порядка ста офицерских и гражданских пар, включая военных атташе из десяти иностранных государств с супругами.

Вечером 11 июня в Севастополе прошел Пятый Большой Севастопольский офицерский бал «Бегущие по волнам». На танцпол на берегу Черного моря вышли более 200 пар.

Гостей и участников мероприятия подвозили на специальных катерах к причалу Михайловской батареи, где их встречала рота почетного караула и духовой оркестр. В этом году на мероприятии присутствовали военные атташе из иностранных государств.

Юбилейный бал посвящен образу женщины, поэтому мероприятие называется «Бегущие по волнам».

«Выбрали романтичную тематику, которая ассоциируется с морем, моряками, с романтикой, потому что Александр Грин — это всегда история про высокое, про мечту, про красоту», — рассказала «Звезде» руководитель проекта Екатерина Графодатская.

По традиции, на балу был проведен благотворительный аукцион. Все собранные средства будут направлены на помощь одаренным детям.