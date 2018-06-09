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Алферова прокомментировала расставание с Бероевым
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Алферова прокомментировала расставание с Бероевым 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ксения Алферова и Егор Бероев считаются не только одной из самых красивых, но и самых крепких пар отечественного кинематографа. Однако в последнее время актриса перестала публиковать свои совместные снимки с мужем. Это дало повод многочисленным подписчикам звезды повод для беспокойства. Некоторые даже предположили, что супруги находятся на грани развода.
Отметим, что звездная чета заключила брак 15 лет назад. В этом союзе у них родилась дочь Евдокия. Армия фанатов неустанно следит за жизнью Ксении и Егора. Поэтому отсутствие совместных фото не на шутку встревожило их. Они засыпали актрису вопросами, куда исчез ее супруг.
Судя по всему, напряжение достигло своей кульминационной точки и Алферова решила разрядить обстановку. В своем профиле она выложила снимок. «Ладно, так уж и быть! По заявкам отдыхающих! Ваши вопросы: „Где муж?“, — достигли апогея! Вот он», — написала она пост.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1797383258833669814_1699692720"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Подписчики облегченно вздохнули и написали, что рады тому, что их подозрения оказались беспочвенными. Поклонники засыпали пару комплиментами и пожелали артистам любви, долгой и счастливой семейной жизни, пишет сайт Dni.ru.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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