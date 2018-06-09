Алферова прокомментировала расставание с Бероевым

Ксения Алферова и Егор Бероев считаются не только одной из самых красивых, но и самых крепких пар отечественного кинематографа. Однако в последнее время актриса перестала публиковать свои совместные снимки с мужем. Это дало повод многочисленным подписчикам звезды повод для беспокойства. Некоторые даже предположили, что супруги находятся на грани развода.

Отметим, что звездная чета заключила брак 15 лет назад. В этом союзе у них родилась дочь Евдокия. Армия фанатов неустанно следит за жизнью Ксении и Егора. Поэтому отсутствие совместных фото не на шутку встревожило их. Они засыпали актрису вопросами, куда исчез ее супруг.

Судя по всему, напряжение достигло своей кульминационной точки и Алферова решила разрядить обстановку. В своем профиле она выложила снимок. «Ладно, так уж и быть! По заявкам отдыхающих! Ваши вопросы: „Где муж?“, — достигли апогея! Вот он», — написала она пост.

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Подписчики облегченно вздохнули и написали, что рады тому, что их подозрения оказались беспочвенными. Поклонники засыпали пару комплиментами и пожелали артистам любви, долгой и счастливой семейной жизни, пишет сайт Dni.ru.