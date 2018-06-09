Сергей Шнуров, Покрас Лампас и Юрий Дудь расписали футболки к ЧМ-2018

Креативность объединяет. Эксклюзивные принты от @shnurovs @yurydud @irina_gorbacheva @pokraslampas для формы @teamrussia к @fifaworldcup. В продаже по ссылке из профиля. #ясоздаю Публикация от adidas Russia (@adidasrussia) 8 Июн 2018 в 11:31 PDT Теперь ярко-красные футболки с гербом России украшены надписями «СуперГуд» от Сергея Шнурова, «Футбик жив» от Юрия Дудя, «Это футбол, детка» от Ирины Горбачевой и фирменной каллиграфией от Покраса Лампаса. Вещи с эксклюзивными принтами уже можно купить на сайте Adidas за 4990 рублей.