Сергей Шнуров, Покрас Лампас и Юрий Дудь расписали футболки к ЧМ-2018 

Номинанты нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров и Покрас Лампас, а также главный интервьюер России Юрий Дудь и актриса театра и кино Ирина Горбачева расписали футболки к Чемпионату мира по футболу. Акция стала продолжением медиа-шествия Adidas «Креативность объединяет», в рамках которой бренд снимает масштабные видео с футболистами (например, Лионелем Месси, Хавьером Эрнандесом, Месут Озилом и Линдси Хораном) и выпускает тематические капсульные коллекции.
Креативность объединяет. Эксклюзивные принты от @shnurovs @yurydud @irina_gorbacheva @pokraslampas для формы @teamrussia к @fifaworldcup. В продаже по ссылке из профиля. #ясоздаю Публикация от adidas Russia (@adidasrussia) 8 Июн 2018 в 11:31 PDT Теперь ярко-красные футболки с гербом России украшены надписями «СуперГуд» от Сергея Шнурова, «Футбик жив» от Юрия Дудя, «Это футбол, детка» от Ирины Горбачевой и фирменной каллиграфией от Покраса Лампаса. Вещи с эксклюзивными принтами уже можно купить на сайте Adidas за 4990 рублей.