Нужен ли в стенах из лёгких блоков вентиляционный зазор?

Дом из поризованных блоков нельзя оставлять без влагостойкой отделки — его требуется оштукатурить, обложить кирпичом (если не предусмотрено дополнительное утепление, то без зазора) или смонтировать навесной фасад. Фото: Wienerberger

В многослойных стенах с утеплением минеральной ватой вентиляционная прослойка необходима, так как точка росы обычно находится на стыке утеплителя с кладкой или в толще утеплителя, а его изолирующие свойства при увлажнении резко ухудшаются. Фото: ЮКАР

Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие строительных технологий, и в связи с этим нередко возникает путаница. Скажем, широкое распространение получил тезис, согласно которому паропроницаемость слоёв в стене должна увеличиваться в сторону улицы: только таким образом удастся избежать переувлажнения стены водяным паром из помещений. Иногда он трактуется так: если наружный слой стены выполнен из более плотного материала, то между ним и кладкой из пористых блоков должна присутствовать вентилируемая воздушная прослойка.

Часто зазор оставляют в любых стенах с кирпичной облицовкой. Однако, например, кладка из лёгких полистиролбетонных блоков практически не пропускает пар, а значит, в вентиляционной прослойке нет необходимости. Фото: ДОК-52 При использовании для отделки клинкера вентзазор обычно необходим, так как этот материал обладает низким коэффициентом паропропускания. Фото: Klienkerhause

Между тем строительные нормы упоминают о вентилируемой прослойке только в связи с навесными фасадами, в общем же случае защита от переувлажнения стен «должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом…» (СП 50.13330.2012, П. 8.1). Нормальный влажностный режим трёхслойных стен высоток достигается за счёт того, что внутренний слой железобетона обладает высоким сопротивлением паропропусканию.

Типичная ошибка строителей: зазор есть, но он не вентилируемый. Фото: МСК Фото: Klienkerhause

Проблема в том, что некоторые многослойные кладочные конструкции, применяемые в малоэтажном домостроении, по физическим свойствам ближе к каркасной стене. Классический пример — стена из пенобетонных блоков (в один блок), облицованная клинкером. Её внутренний слой обладает сопротивлением паропроницанию (Rп), равным примерно 2,7 м2 · ч · Па/мг, а наружный — около 3,5 м2 · ч · Па/мг (Rп = δ/μ, где δ — толщина слоя, μ — коэффициент паропроницаемости материала). Соответственно, есть вероятность, что приращение влажности в пенобетоне будет превышать допуски (6% по массе за отопительный период). Это может сказаться на микроклимате в здании и сроке службы стен, поэтому стену подобной конструкции имеет смысл класть с вентилируемой прослойкой.

В подобной конструкции (с утеплением листами экструдированного пенополистирола) для вентзазора просто нет места. Однако ЭППС помешает газосиликатным блокам сохнуть, поэтому многие строители рекомендуют пароизолировать такую стену со стороны помещения. Фото: СК-159 В случае стены из блоков Porоtherm (и аналогов) и обычного щелевого облицовочного кирпича показатели паропроницаемости внутреннего и наружного слоёв кладки будут различаться несущественно, поэтому вентиляционный зазор окажется скорее вреден, так как снизит прочность стены и потребует увеличения ширины цокольной части фундамента.

Важно:

Зазор в кладке теряет смысл, если не предусмотрены входы и выходы из него. В нижней части стены, сразу над цоколем, требуется встроить в лицевую кладку вентиляционные решётки, суммарная площадь которых должна быть не менее 1/5 площади горизонтального сечения зазора. Обычно устанавливают решётки 10×20 см с шагом 2–3 м (увы, решётки не всегда украшают фасад и требуют периодической замены). В верхней части зазор не закладывают и не заполняют раствором, а закрывают полимерной кладочной сеткой, ещё лучше — перфорированными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Вентиляционный зазор должен иметь ширину не менее 30 мм. Его не следует путать с технологическим (около 10 мм), который оставляют для выравнивания кирпичной облицовки и в процессе кладки, как правило, заполняют раствором.

В вентилируемой прослойке нет никакой необходимости, если стены затянуты изнутри пароизоляционной плёнкой с последующей отделкой ГКЛ или иным материалом. В данном случае для комфортного микроклимата в здании требуется наличие принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

На влажностный режим помещений (а значит, и ограждающих конструкций) существенное влияние оказывают субъективные факторы, связанные с эксплуатацией здания. Влажность воздуха в домах с печным отоплением обычно намного ниже нормы, а активно используемые ванные и сауны резко повышают влажность. В комнатах с повышенной влажностью требуется установить вытяжку, а стены целесообразно защитить от водяного пара плёнками или плиточной отделкой.

Навесной фасад всегда монтируется с зазором. Важно не перекрыть вентиляцию деталями обрешётки. Фото: Ронсон

Фото: Ронсон