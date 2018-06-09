16-летняя Екатерина Старшова возмутила сеть «беременным» фото

@ekaterina_starshova16-летняя Екатерина Старшова возмутила сеть «беременным» фотоЗвезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова (16) не в первый раз узнает от поклонников о своей «беременности». Кто-то то и дело распространяет слухи об интересном положении «Пуговки». И это при том, что девушка давно не снимается в кино — в этом году она окончила школу и готовится к поступлению в медицинский вуз. Попутно бывшая актриса закончила обучение в детском театре на льду, но заверила, что обязательно продолжит кататься на коньках. По словам Старшовой, спорт воспитывает неимоверную силу воли и приучает к труду.

Поклонники поздравляют Катю с достижениями и попутно задают все тот же набивший оскомину вопрос: «Ты правда беременна?». Видимо, устав комментировать подобные новости, девушка решила пойти другим путем — она публиковала фотографию с фейковым животом. И подписала:

Ждите новый выпуск телепрограммы «Беременна в 16».

Публикация от Екатерина Старшова (@ekaterina_starshova) 8 Июн 2018 в 7:40 PDT Любопытно, что некоторые восприняли сообщение Старшовой за чистую монету, другие же осудили: «Классно ты шутишь, прям правдой запахло. Там подушка или котик?», «Не первый раз читаю про твою беременность! А дыма без огня не бывает», «И зачем так шутить и подогревать слухи?».

А тем временем Светлана Лобода показала безупречную фигуру спустя две недели после родов.

Кадр из сериала «Папины дочки»