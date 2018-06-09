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16-летняя звезда «Папиных дочек» устроила «беременную» фотосессию
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16-летняя звезда «Папиных дочек» устроила «беременную» фотосессию 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Екатерина Старшова удивила публику, продемонстрировав фото с округлившимся животиком.
Актриса Екатерина Старшова, известная широкой общественности благодаря роли Полины Васнецовой (Пуговки) в сериале «Папины дочки», удивила поклонников довольно неожиданной фотографией. В личном блоге 16-летняя девушка разместила кадр, на котором стоит у дерева с заметно округлившимся животом.
Судя по всему, таким образом актриса решила вновь подшутить над представителями прессы, то и дело распространяющими слухи о ее беременности.
Ждите новый выпуск телепрограммы «Беременна в 16»,
— подписала опубликованную фотографию Екатерина Старшова.
Фото: Instagram
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