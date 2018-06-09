16-летняя звезда «Папиных дочек» устроила «беременную» фотосессию

Екатерина Старшова удивила публику, продемонстрировав фото с округлившимся животиком.

Актриса Екатерина Старшова, известная широкой общественности благодаря роли Полины Васнецовой (Пуговки) в сериале «Папины дочки», удивила поклонников довольно неожиданной фотографией. В личном блоге 16-летняя девушка разместила кадр, на котором стоит у дерева с заметно округлившимся животом.

Судя по всему, таким образом актриса решила вновь подшутить над представителями прессы, то и дело распространяющими слухи о ее беременности.

Ждите новый выпуск телепрограммы «Беременна в 16»,

— подписала опубликованную фотографию Екатерина Старшова.

Фото: Instagram

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