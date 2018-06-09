Плюсы и минусы занятий танцами

К кому-то желание научиться танцевать приходит спонтанно, кто-то мечтает об этом с самого детства. Универсальный язык танца понятен в любой точке мира, это возможность раскрыть свои эмоции, не говоря ни слова. Способность самовыражения в танце и превосходного владения собственным телом никогда не будет лишней. Начать обучение хореографическому искусству никогда не поздно, практически во всех клубах есть отдельные классы для взрослых людей, начинающих обучение танцам. Мир танца открыт для всех, но перед тем, как войти в него, нужно ознакомиться с его преимуществами и недостатками.

В чем преимущества занятий танцами?

Для того, чтобы почувствовать все плюсы танцев, не обязательно заниматься ими на постоянной основе. Занятия по любому хореографическому направлению принесут:

Физическую активность разной интенсивности;

Повышенную выработку гормонов счастья;

Избавление от эмоционального ощущения;

Терапевтический эффект;

Большой выбор жанров на выбор;

Усиление креативности мышления.

Во всех танцевальных студиях ведется по несколько групп по уровню подготовки посетителей. На любой стадии развития можно добиться успеха, если занятия будет вести квалифицированный инструктор. Достаточно распространены танцевальные фитнес-направления, к примеру, зумба, в ходе тренировок можно не только улучшить свои хореографические навыки, но и сжечь большое количество калорий.

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Терапевтический эффект от танцев проявляется в возможности преодолеть стресс, избавиться от физических и психических расстройств. В танце укрепляются связи между телом и разумом, такой же эффект обеспечивает йога. Танцевальная терапия успешно практикуется для избавления от тревожности и расстройств пищевого поведения, выхода из депрессии, избавления от физических дефектов.

Какие недостатки у занятий танцами?

Недостатков будет меньше, чем преимуществ, но для многих людей они играют решающую роль:

Наличие противопоказаний по состоянию здоровья;

Возможные проблемы с самооценкой в начале обучения;

Занятия танцами могут стоить достаточно дорого.

Танцы — это тоже спорт, поэтому перед началом тренировок необходимо посетить врача и получить консультацию на предмет наличия противопоказаний. На тренировках нужно соблюдать технику безопасности, иначе появится рис травмировать себя. Перед каждым занятием необходимо производить разминку для всего тела, если в какой-то позиции ощущается боль, но нужно немедленно сообщить об этом инструктору.

Психологические проблемы обычно проходят спустя несколько первых занятий, но для некоторых людей они становятся настолько сильными, что заставляют бросить танцы. На занятиях не нужно сравнивать себя с другими учениками, сконцентрируйся на собственном развитии, и тогда танец позволит преодолеть физические и психологические затруднения.

В танце люди начинают понимать самих себя, они раскрываются для окружающего мира и раскрепощаются.

Стоимость занятий танцами будет зависеть от уровня заведения, а также от намерений. Любительские занятия танцами обычно не требуют заоблачных вложений, но желание выступать на соревнованиях приносит расходы нового уровня. Танцевальные костюмы и профессиональный грим стоят весьма прилично, поэтому всегда нужно сопоставлять желания с возможностями.

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