Спальная зона на свежем воздухе: 7 классных вариантов для дачи

1. Поставьте кушетку

Если у вас есть подходящая, пусть даже деревянная кушетка, ее можно легко вынести на террасу и превратить в классное спальное место. Достаточно мягких подушек, пледа и балдахина из москитной сетки, чтобы вас не потревожили насекомые.

Фото: livethemma.ikea.se Фото: livethemma.ikea.se Фото: livethemma.ikea.se 2. Воспользуйтесь шезлонгами с подушками

Еще один вариант — знакомые всем шезлонги. На твердой поверхности, конечно, спать неудобно, поэтому положите мягкие подушки, и тогда сможете с удовольствием отдохнуть в тени своего дачного дворика.

Фото: livethemma.ikea.se Фото: Instagram shezlong_orelax

3. Вынесите кровать

Почему бы и нет? Если есть навес или вы знаете, что дождей не предвидится — вынесите во двор кровать. Желательно поставить ее на ровную выложенную поверхность. Даже если такой нет, ее легко сделать с помощью бюджетного настила. Чтобы спальное место было уютнее, можно оформить его балдахином и повесить гирлянды с фонариками. И конечно, не забудьте про мягкий текстиль.

Фото: livethemma.ikea.se 4. Повесьте гамак

Самый простой и очевидный для многих способ — повесить гамак на террасе или во дворе в приятной тени. Поставьте рядом столик или даже обычный стул — пригодится для того, чтобы положить книжку или поставить стакан воды. В гамаке удобно спать и днем, и ночью, особенно укрывшись мягким пледом.

Фото: livethemma.ikea.se 5. Повесьте кровать-качели

Универсальный вариант: когда хочется — можно положить подушки и использовать как кровать, когда спать еще не время — как качели для детей и взрослых. Их можно сделать самостоятельно из деревянного каркаса или поддонов и подвесить на прочные веревки. Обязательно проверяйте и тестируйте, выдержит ли крепление качели большой вес — будет неприятно упасть на пол во сне.

Фото: Instagram design_buro_fontanka

Фото: livethemma.ikea.se 6. Поставьте небольшой диванчик на террасу

Еще одна универсальная идея — на диване приятно и отдохнуть семьей и друзьями, и вздремнуть днем. Кстати, диван тоже можно оформить балдахином. Выбирайте сетчатые ткани или прозрачный тюль — чтобы защититься от насекомых, но не слишком плотные.

Фото: Instagram cbadesigns

Фото: livethemma.ikea.se Фото: Instagram gracegarrettdesign

7. Организуйте спальню на открытом дачном балконе или террасе

Долой стереотипы — организуйте уютную спальную зону прямо на полу. Запаситесь мягкими пледами и подушками, чтобы лежать было удобно и комфортно, и отдыхайте всей семьей.

Фото: livethemma.ikea.se Фото: livethemma.ikea.se