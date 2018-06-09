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Жительница Ноябрьска купила хлеб с деревянным сюрпризом
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Жительница Ноябрьска купила хлеб с деревянным сюрпризом 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В свежем лаваше женщине попалась зубочистка, а трапеза окончилась визитом в городскую больницу.
«Я зашла в магазин от кафе в поселке УТДС, туда привозят хлеб, ароматный, свежий. Взяла лаваш, откусила, что-то хрустнуло. Смотрю: половина зубочистки есть, а половину я разжевала и, очевидно, проглотила», — рассказывает Татьяна Ивановна.
После случившегося женщина обратилась в больницу. По ее словам, врачи пока не могут сказать наверняка, какой урон организму нанесет деревянный сюрприз.
«Утром я попала на прием к хирургу, он пока не может сказать, что будет дальше. Возможно, часть зубочистки так и останется в кишечнике», — говорит женщина.
Получить комментарии в магазине пока не удалось, телефон, указанный в справочнике, не отвечает.
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