Жительница Ноябрьска купила хлеб с деревянным сюрпризом

В свежем лаваше женщине попалась зубочистка, а трапеза окончилась визитом в городскую больницу.

«Я зашла в магазин от кафе в поселке УТДС, туда привозят хлеб, ароматный, свежий. Взяла лаваш, откусила, что-то хрустнуло. Смотрю: половина зубочистки есть, а половину я разжевала и, очевидно, проглотила», — рассказывает Татьяна Ивановна.

После случившегося женщина обратилась в больницу. По ее словам, врачи пока не могут сказать наверняка, какой урон организму нанесет деревянный сюрприз.

«Утром я попала на прием к хирургу, он пока не может сказать, что будет дальше. Возможно, часть зубочистки так и останется в кишечнике», — говорит женщина.

Получить комментарии в магазине пока не удалось, телефон, указанный в справочнике, не отвечает.