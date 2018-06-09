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Принцесса Бёйла очень ждет своих родителей
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Принцесса Бёйла очень ждет своих родителей 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Не всем щенкам, рожденным на улице, улыбается удача — многих из них ждет голодная гибель или отлов.
Зато улыбчивой малышке Бёйле повезло попасть на передержку к Любови с самого рождения. Любовь нашла крохотного щенка на Левом берегу, около Лесной речки — пыталась спасти и брата Бёйлы, но тот, к несчастью, оказался шустриком и сбежал. «Сейчас Бёйле около трех месяцев, и она со всеми хочет играть, поэтому ладит со всеми — и с кошками, и детьми. Поначалу Бёйла была дикарьком — видимо, ее мама тоже росла на улице. Поэтому пришлось немного поприручать девчонку, но она очень смышлёная, быстро поняла, что к чему», — рассказывает куратор собаки Любовь.
Бёйла, как и все малыши, очень игрива, смекалиста, ну и бывает пошкодит, зато быстро понимает что можно, а что нет, схватывает всё на лету — можно учить премудростям. Она полна безграничным терпением и верой в человека.
Долой внешние признаки! Выбирайте сердцем! Лишь оно может безошибочно узнать настоящего Друга! Бёйла очень ждёт, когда за ней придет её настоящая семья. Ведь, как известно, самое страшное для наших друзей — оказаться никому не нужными.
Звоните: 47-47-35 или оставьте свой номер в редакции.
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