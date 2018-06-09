Движение веганов появилось в северных регионах РФ

МОСКВА, 9 июня. / ТАСС /. Движение веганов — людей, которые отказались употреблять в пищу блюда из мяса и рыбы, а также носить одежду из шкур животных — появилось на северных территориях, в частности, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Тюмени. По словам участников движения, опрошенных ТАСС, в условиях Крайнего Севера очень сложно исполнять строгие правила, но даже в таких условиях можно придерживаться принципов здорового питания.

О жизни веганов в северных регионах — в материале ТАСС.

Веганство при минус 40 Марина Тихомирова живет в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ), уже два года девушка не ест мясо и рыбу, а недавно отказалась от употребления в пищу всех продуктов животного происхождения.

"Свой привычный образ жизни изменила практически за один день после просмотра нескольких тематических фильмов. Перестала есть мясо, рыбу и морепродукты", — рассказала Тихомирова.

По ее словам, в маленьком северном городе сложнее всего найти бюджетные аналоги веганских товаров. «Я живу в маленьком городе, где очень сложно найти веганские товары, но я выискиваю. Иногда завозят растительное молоко, маленькая упаковка стоит около 25 рублей, литровая — 200-300. За йогурт из овсянки приходится платить около 100 рублей, и это только в одном магазине на весь город», — сказала начинающий веган.

Пока Тихомирова не отказалась от шерсти, меха и пуха, поэтому суровые зимы ей не страшны. «Минус 45 градусов для нашей зимы — норма. Раньше я носила те куртки, которые уже были куплены. Сейчас задумываюсь над происхождением пуха и меха, нужно искать этичную одежду», — отметила Тихомирова.

Также есть последователи веганов и в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Несмотря на все сложности, отмечают участники движения, им удается найти полезные продукты и сохранить жизни оленям, не употребляя их мясо в пищу, и не покупая одежду, сделанную из шерсти этих животных.

Веганство через интернет

Жительница Тюмени Полина Керес не ест мясо с 2011 года.

"Очень выборочно приходится перебирать все продукты в супермаркетах, потому что качество овощей страдает все время, кроме летнего сезона. В городе нет специализированных мест, где можно есть здоровую пищу, а некоторые эко-магазины завышают цены на продукты, приходится заказывать через интернет. Веганить, конечно, лучше всего было в Грузии — фрукты круглый город, много вегетарианских блюд в национальной кухне. В Канаде еще хуже, чем в России, потому что продукты все совсем искусственные и цены высокие, но зато развита инфраструктура для вегетарианцев", — поделилась Керес.

Каждый раз, возвращаясь из путешествий в Тюмень, девушка сталкивалась с одной проблемой — единомышленников становилось все больше, а пространства для таких людей не находилось.

"Каждый раз по возвращению в Тюмень остро ощущалось отсутствие хоть какого-то места с разнообразным растительным меню, а людей с похожими взглядами в городе становилось все больше при общем мировом тренде чистого питания. Тогда мы с подругой решили открыть свое кафе. Сейчас защитили наш проект на Ярмарке инвестиций, ведем переговоры с инвесторами и ищем помещение для будущего первого вегетарианского кафе в Тюмени", — отметила Керес.

Несмотря на отказ от продуктов животного происхождения, Керес отмечает, что жизненной энергии ей хватает, так как она активно занимается спортом. «Сил хватает на все без проблем, я уже 7 лет так живу, организм давно перестроился и получает все питательные вещества из вегетарианской пищи. Недавно сдавала анализы — все в границах нормы, кроме витамина Д. Но у нас практически нет солнца и дефицит этого витамина наблюдается у каждого третьего жителя», — сказала она.

Помощь ученых

По словам заведующего кафедрой товароведения и технологии продуктов питания Тюменского индустриального университета (ТИУ) Владимира Попова, вегетарианское питание в северных регионах приемлемо для людей, не занятых тяжелым физическим трудом.

"Если люди проживают в условиях Арктики и Субарктики и не занимаются физическим трудом, то в этом случае в принципе возможно вегетарианство, потому что в условиях Арктики и Субарктики произрастает значительное количество растений, ягод. При правильной переработке можно готовить хлеб, различные супы, десерты", — сказал Попов.

Он отметил, что при помощи различных методов ученые извлекают биологически ценные ингредиенты из растений, и затем начинают смешивать при помощи биохимического реактора. «Таким образом мы получаем различные соединения с разной направленностью: повышение иммунитета, стрессоустойчивости, улучшение памяти, концентрации внимания, поэтому вот эти концентраты можно использовать в те же каши и корректировать содержание витамином и минералов. То есть при помощи этого можно создавать продукты питания для вегетарианцев», — сообщил Попов.