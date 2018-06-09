Заклинатель змей. Как вести себя в женской конкурентной среде

Конкуренция у нас в крови. Еще из школьных учебников мы знаем, что жизнь состоит из бесконечного соревнования ― биология рассказывала нам о механизмах естественного отбора, оставляющего в живых только сильнейших, а история неоднократно демонстрировала примеры борьбы за власть и положение. Конкурировать с другими мы начинаем еще в детстве и продолжаем в течение всей жизни, однако не всегда это происходит в здоровых условиях, а конкурентная обстановка среди женщин бывает даже жестокой ― мягкость и толерантность отходят на задний план, и просыпается дух соперничества.

Конкуренция, безусловно, бывает и адекватной ― она может мотивировать человека на рост и развитие как в профессиональном, так и в личностном плане. А вот невротическая конкуренция обрекает человека на бесконечные попытки обогнать всех и каждого и склоняет к скрытой враждебности. Весьма популярно и разделение конкуренции на мужскую и женскую. Если с мужской все понятно — акцент у представителей сильного пола делается на социальную состоятельность конкурента, а «бои» ведутся открыто, без образования тайных союзов, то женская конкуренция гораздо многообразнее и запутаннее. «Традиционный взгляд, что женщины в меньшей степени склонны к соревнованию друг с другом, обманчив», — считает профессор психологии Ноэм Спенсер. О том, что женская конкуренция есть и она намного жестче и коварнее мужской, открыто говорят и сами женщины.

Женщины выбирают скрытые способы конкуренции

Согласно исследованиям клинического психолога Джойс Бененсон, это происходит бессознательно. Природой в нас заложено стремление защитить себя, свое тело от физического насилия для успешного вынашивания ребенка, именно поэтому проявления женской конкуренции и агрессии по отношению к соперницам вербальны. Женщины не привыкли к сражениям один на один, а тем более к открытым поражениям, социальное приличие и общепринятый образ не позволяют переходить к прямому нападению.

Манипуляции, сплетни, интриги, клевета — лучшие подружки на тропе женской войны. Женщины воспринимают конкуренцию как личную угрозу, и зачастую зависть, ревность, желание обойти и принизить соперницу и вырваться вперед в профессиональной гонке настолько велики, что границы дозволенного стираются, моральные принципы отбрасываются и начинается битва — не на жизнь, а на смерть. Как правило, конкуренция вызвана завистью и ревностью к другим коллегам, и не всегда предметом «раздора» являются профессиональные навыки — иногда гнев может вызвать привлекательная коллега, имеющая более высокое положение, например любимица генерального директора или первая красавица отдела.

«В условиях рабочей конкуренции с сотрудниками своего пола женщины склонны ревновать, если конкурент привлекательнее их внешне. Если же «противник более влиятельный и доминирующий, женщины, скорее, будут завидовать», — утверждает Росарио Сурриага, исследователь из Университета Валенсии и один из авторов исследования женской конкуренции. Какой бы ни была причина, итог один — в женщине пробуждается «конкурентное» начало, и она начинает скрытую атаку.

Как действовать в конкурентной обстановке?

Конкуренция неизбежна, однако не стоит действовать описанными выше способами — это не приведет к хорошему и лишь обострит отношения с коллегами. Не стоит наживаться на чужих несчастьях, быть доносчиком и самоутверждаться за счет трудностей и ошибок коллег. В моей практике был подобный опыт — на одной из работ я сталкивалась с коллегами-женщинами, которые, обнаружив ошибку в отчетах других коллег, спешили доложить начальнику об этом, вместо того чтобы сообщить о ней непосредственно исполнителю. Подобная модель поведения показывает лишь слабость людей, а никак не умение работать.

Открыто спросите у коллег о причинах такого поведения. Как правило, мало кто бывает готов к отпору и конструктивному диалогу — недоброжелатель теряется и чаще всего исключает вас из списка своих жертв.

Ограничивайтесь здоровой конкуренцией — старайтесь быть уверенным в себе профессионалом, адекватно оценивающим свои и чужие навыки и стремящимся к самосовершенствованию.

Развивайте стрессоустойчивость и будьте честной в работе, отзывчивой и открытой по отношению к коллегам. Обновляйте багаж своих знаний, чтобы повысить свою востребованность как специалиста.

Идите к цели, прямо заявляя о своих желаниях и условиях. Как-то раз я пришла на собеседование за два дня до вылета в другую страну. Знала, что претендентов на должность много, но ждать, пока взвесят все «за» и «против», в мои планы не входило. Я объяснила свою позицию, сказав, что мне нужно решение сейчас, иначе я улетаю. Я хотела работать, проявила инициативу и прямолинейность — это оказалось моим преимуществом перед конкурентами.

Атмосфера соперничества подрывает доверие внутри коллектива и продуктивность командной работы. Когда каждый сосредоточен на себе, воспринимая коллег как угрозу и всячески усложняя путь соперника, путь к общей цели становится гораздо труднее и дольше, эффективность командной работы падает. А в кризисный для компании период такая обстановка может и вовсе оказать губительное воздействие. Поэтому не забывайте о человечности и старайтесь проявлять лидерские качества в сложные моменты — попытка сплотить коллег вполне может оказаться удачной, коллективный климат может стать гораздо приятнее, а офис больше не будет ассоциироваться с минным полем, на котором в любую секунду может произойти взрыв.

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