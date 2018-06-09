Почему мужчины в России плохо одеваются

Надеемся, ты никогда не задумывался, почему мужчины в России не умеют одеваться. Потому что если да, значит, ты любишь с интересом рассматривать представителей своего пола. А тут только два варианта: или любопытство, или запретная любовь. Любопытство часто граничит с невоспитанностью, а запретная любовь в нашей стране прощается только топовым звездам шоу-бизнеса.

Модные журналы уже много лет пляшут на костях российского мужского стиля: давно обсосаны сандалии с носками и клетчатые шорты, много раз унижены чиновники в обвисших костюмах на три размера больше, а умение натягивать на пузатое туловище растянутые футболки с дурацкими принтами уступает только мастерству сочетать спортивный костюм и барсетку. Районы-кварталы. Одежда — это всегда отражение менталитета народа, помноженное на политическую обстановку в стране, поэтому, чтобы разобраться с этим безобразием, совершим небольшой экскурс в историю.

Со времен Петра I тенденции в российской моде диктовала Европа, при том что по-европейски одевалась только знать и часть городского населения, у кого водились деньги. Крестьянство же ходило во вполне традиционной одежде. Вместе с этим, вплоть до самой революции 1917 года, знать и интеллигенция оставались носителями и главными законодателями эстетических вкусов: простолюдины смотрели на «буржуев», не любили их и тихонько завидовали. Очень небольшая часть населения могла позволить себе выглядеть прилично. Ко всему этому нужно еще присовокупить природный русский коллективизм, вследствие которого в мозгу среднего россиянина всегда красным мигает фраза «Не выделяйся!». «Ты что, лучше других?», «Ты что, выпендриваешься?», «Будь как все!», «Смотри, как вырядился!», — высказывания, знакомые многим.

А потом революция уничтожила почти всех носителей хорошего вкуса. Те, кого не уничтожили, сбежали в Европу или спрятались. К 1938 году всех спрятавшихся выловили и добили. Царство безвкусицы победило. Россия стала страной рабочих и крестьян, а там, где идеалом являются рабочий и крестьянин, не будет тонкого вкуса. Хорошая одежда не нужна им: в ней неудобно выполнять низкоквалифицированную работу.

Хороший вкус в одежде стал лишним в новой стране — идеалом мужчины оказался солдат и работяга за станком. Новые персонажи должны были быть брутальными и в нарочито простой одежде — противопоставление «гнилой буржуазии». Эстетический посыл полностью поменялся, и даже малейший намек на художественность стал восприниматься как классово чуждое проявление. Государству требовались винтики, безликая дисциплинированная масса, готовая по первому приказу идти и на сверхурочные, и в окопы. Вспомни прекрасную сцену из «Стиляг», где толпы в одинаково серых одеждах идут с утра на работу. К сожалению, это даже не гротеск.

Естественно, политика партии нравилась не всем: те же стиляги отреагировали на серость окружающей действительности такой пестротой и петушиностью, которая возможна только как протест отчаяния в тоталитарном обществе. Слава богам, Сталин успел умереть и не видел всего буйства красок: этого зрелища он бы не пережил и до кучи утянул бы за собой всех любителей носить желтый галстук в красный горошек. И хоть мы говорим о мужской моде, больше всего страдали советские женщины. Ты видел женское нижнее белье того времени? В СССР не было секса не потому, что «была любовь», а потому, что любой красоты женщина в советском нижнем белье становилась похожей на десантника, спускающегося на парашюте. А большинство мужчин все-таки против секса с десантниками.

Когда звезды французского кино Ив Монтан и Симона Синьоре в начале шестидесятых, будучи в Москве, закупились советским бельем и потом привезли его в Европу, разразился скандал. И опять же, в стране не была развита текстильная промышленность, запросы населения никто не учитывал, и делали «хоть бы во что одеть». Мы были слишком сильно заняты танками, для того чтобы научиться шить хорошие костюмы.

А максима «Не высовывайся — будь как все» достигла в СССР своего апогея, потому что коллективизм стал той скрепой, на которой держался весь Союз. Поэтому красиво одеваться, то есть одеваться лучше других, было не принято. Да и не во что было. Девяностые изменили все и подарили вместе с войнами и нищетой свободу и изобилие одежды. Вот тут понеслось! Не имея вкуса и умения сочетать вещи, мы дорвались: спортивки с туфлями, кожаные восьмиклинки, майки в сеточку. Красота! Появилось все, и стало можно купить все — спасибо дешевой китайской промышленности!

Пролетарский вкус советского человека проявился во всей красе (или уродстве) и со скоростью черепахи вытравляется до сих пор. Появился интернет, соответствующие СМИ, голливудские фильмы; люди стали подмечать, как одеваются за границей, и вкусы «Дикого Запада девяностых» потихоньку растворяются в светской европейской моде. Уже даже русские модельеры становятся всемирно известными. И пусть лишь благодаря шаржированному обыгрыванию эстетики девяностых, но хоть что-то.

Пока мы только учимся одеваться, забывая страшное прошлое, отпечатавшееся на народе таким неприглядным образом, и принимая настоящее с его открытостью и вседозволенностью. Молодые мужчины в выборе одежды все больше ориентируются на Kingsman и «Форс-мажоры», и элегантность снова входит в моду.

А хороший вкус не приходит один: он тащит за собой хорошие манеры, ум и терпимость — они лишними ни для кого не станут. На смену показной дворовой брутальности приходит спокойная уверенность воспитанных людей.