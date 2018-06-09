Как православная вера трактует сновидения

Православная вера трактует сновидения человека по большей части как искушения, которое демонические создания насылают на спящего человека, чтобы показать ему, какой он якобы праведный и безгрешный или увлекая его в бесполезные мечтания. Они отвлекают верующего от работы над собой и уверяют его, что он уже достиг таких высот, что сам Господь посылает ему во сне пророческие видения.

Сны могут быть опасны

Святые отцы предостерегают мирян, указывая, что нечистые духи могут проникать в сны и использовать их как оружие против Бога. Православный святой Игнатий Брянчанинов, живший в XIX веке, считал, что демоны искушают во сне человека грехами, примешивая к мыслям человека свои, и стараются при этом придать снам увлекательность и правдоподобность, чтобы проснувшийся человек не оставил сон своим вниманием, а задумавшись о нём, впал бы в грех мечтания или даже уныния.

Преподобный. Исаак Сирин предостерегал верующих о том, что часто под видом ангелов или святых во сне к человеку может является бес для того, чтобы убедить его в своей правоте и заставить грешить. Даже занимательные, похожие на длинные красочные истории и вроде бы безопасные сны могут представлять опасность для души человека, если человек наяву будет уделять им слишком много внимания. Опытные старцы призывали днём не вспоминать ночные мечтания, не обдумывать их и уже тем более не представлять себе их продолжение историй, чтобы ни в коем случае не осквернить себя бодрствующего.

Куда ночь — туда и сон Большинство православных священников относятся к снам еще более прозаически, следуя принципу: «куда ночь, туда и сон» и большую часть сновидений считают порождением человеческого разума.

Тот же Игнатий Брянчанино писал, что во сне человек находится «в полном отдохновении» и на какой-то промежуток времени теряет осознание самого себя, забывается, его ум и воля ослабевают. Между тем, в душе человека продолжают «плодиться» бессознательные мысли и мечтания, из них-то и составляются сновидения. [С-BLOCK]

Святитель Григорий Нисский, живший в Малой Азии в IV веке, писал, что на содержание сна влияет состояние самого человека: жаждущему снится ручей, а голодающему — пир. На сон оказывает влияние и нравственность спящего — у невоздержанного грешника совсем иные сны, чем у человека целомудренного, а робкому не может присниться то, что сниться мужественному человеку. Но главное, о чем говорит святитель — это то, что сны человека являются отражением его привычек и мыслей.

Святым отцам вторят современные священнослужители: протоиерей Андрей Ефанов считает, что про сны не стоит ни думать, ни переживать о них. Нужно просто помолиться Богу и попросить у него поддержки и помощи. А протоиерей Игорь Фомин предостерегает, что ни в коем случае нельзя верить в сны и тем более искать в сонниках их токование — это суеверие и оккультизм, наносящие душе непоправимый вред. И даже если вам приснилось нечто вас поразившее, например, ангел или святой, следует, проснувшись, обратиться с молитвой к Господу и попросить, чтобы он избавил от такого сна.

Следует помнить, что православному человеку для духовного руководства Господь дал не сновидения, а Слово Божие и Церковь. В сложной жизненной ситуации следует идти за советом к опытному духовнику, а не доверять сновидениям.

Сон — это всего лишь сон Просвещённый человек может на всё это возразить: но разве Бог не разговаривал с некоторыми святыми или с пророками во сне?

На это можно ответить строками из Ветхого Завета: «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно». (Иер.23:28).

Доверяя снам, легко впасть в мечтательность или в нездоровое фантазирование, — многие отцы и учители Церкви предостерегали об этом.

Иногда они сбываются

При этом верующие люди не отрицают, что бывают вещие сны, к примеру Св. Николай Сербский писал, что изредка Бог действительно посылает людям знаки — например, предупреждает о том, что не следует делать какие-либо вещи. Так, некоторым сербским женщинам, которые усиленно молились о даровании им детей, Господь посылал во сне знаки, что им не следует стремиться во что бы то ни стало обзаводиться потомством. Еще чаще бывает так, что во сне человек получает знак о том, что он скоро умрет.

Иоанн Дамаскин по поводу вещных снов говорил, что они порождаются самим человеком: во сне разум продолжает работать и осуществляет свою деятельность путем суждений и анализа произошедшего наяву, что и может быть причиной сбывающихся снов.

Бывают ли сны от Бога?

Св. Феофан Затворник (XIX век) считал, что сны бывают разные — одни посылает Господь, а другие — враг Его, но при этом человеку невозможно разобраться, где какие. Святой советовал полностью отвергать сны, враждебные православию и призывал не следовать снам, указывая, что сны «от Бога» посылаются повторно.

Сны «от Бога» не наводят страха, их образы неизменчивы, они не вызывают резких перемен настроения — смеха или отчаяния, а наполняют душу тихой радостью или (иногда) такой же тихой печалью.

Если же человек преисполняется гордости или о чем-нибудь сетует после сновидения или впадает в отчаяние — это считается верным знаком того, что сон не от Бога.

Прп. Иоанн Лествичник писал о том, что те люди, кто беспрекословно верит снам, не искусны в вере, и призывал верить только тем сновидениям, которые пророчествуют человеку вечную муку и Божий Суд. А прп. Великий Варсонофий говорил, что тот сон от Бога, в котором явно присутствует образ Креста Господня, так как бесы не в силах изобразить его. Но и в этом случае святой считал необходимым никак не толковать сновидение, а если пристало, то обращаться за этим к православным старцам, умудренным верой в Христа.