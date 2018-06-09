6 правил здоровой и осознанной жизни от Льва Толстого

В сознании многих Лев Толстой — мудрый старец, аскет, посвятивший свою жизнь литературе и благим поступкам: обучению крестьянских детей, помощи неимущим. А знали ли вы, что этот интеллектуал был одним из главных трендсеттеров своего времени, популяризатором спорта, любителем модных экспериментов и первооткрывателем всего самого нового и актуального? Великий русский писатель, при жизни ставший классиком и живой легендой, находился в центре внимания современников не только благодаря своим литературным трудам, но и активному и осознанному образу жизни. Мы разобрали принципы здорового образа жизни Льва Николаевича и можем с уверенностью сказать: даже полтора века спустя стоит многому у него поучиться. Л. Н. Толстой, 1900-е годы // фотография из фондов музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» ©

Распорядок дня и тайм-менеджмент

Залог здоровья и долголетия — правильный распорядок дня, а он требует самодисциплины и силы воли. Толстой выделял три вида воли: телесную, чувственную и разумную. Главным видом воли писатель называл последний, но считал необходимым развивать все три одновременно. Из его дневниковых записей следует, что зачатки телесной воли есть у каждого, поэтому при должном стремлении развить её не составит труда.

В первую очередь Толстой советует составлять список дел на день, в котором нужно обязательно отводить время на физическую активность, а также на умственные занятия — чтение книг, изучение чего-то нового. Необходимо чётко следовать плану. Ещё одно правило — контроль сна: важно найти оптимальное для себя время и не нарушать режим. В обязательную утреннюю программу писателя, независимо от настроения или погоды, входила зарядка и долгая прогулка — пешком или верхом. Днём Лев Николаевич непременно работал несколько часов у себя в кабинете в полном уединении. Перед обедом, который начинался около пяти часов дня, были прогулки и занятия спортом. Вечером все домашние и гости читали книги, играли в шахматы и устраивали камерные концерты.

Чёткое планирование времени, следование распорядку дня, смена видов деятельности тренируют силу воли и развивают ум, а утренняя гимнастика даёт заряд бодрости на весь день и повышает продуктивность. Очень важно не только составлять планы на день, но и анализировать их выполнение, как это делал Толстой. Таким образом можно начать планировать своё время не только на неделю, но и на более длительные промежутки, постепенно достигать целей, которые раньше казались недостижимыми.

Гимнастика

В своих дневниках Толстой часто отмечал, что для развития телесной воли нужно «регулярно делать движения». Писатель каждый день находил время для зарядки и физических упражнений, предпочитая заниматься на свежем воздухе — недалеко от дома стояла «садовая гимнастика» с кольцами и турником. С лёгкостью писатель выполнял упражнение, получившее в семье название «Иван Михайлович». Для этого нужно было повиснуть на руках на перекладине, просунуть между ними ноги и, приподнявшись, сесть на перекладину. Лев Николаевич любил и упражнения с гантелями, не без гордости вспоминал о том, как в молодости мог креститься двухпудовыми гирями.

Во многом благодаря занятиям гимнастикой писатель оставался в прекрасной форме до самой старости. Он приучал к этому занятию своих детей: по утрам они все вместе делали зарядку, часто практиковали шведскую гимнастику. Перед домом Толстой установил «гигантские шаги» — своеобразную детскую карусель, но чтобы на ней покататься, нужно было прикладывать определённые физические усилия.

Возьмите за правило, как и Лев Толстой, заниматься гимнастикой каждый день. Регулярные занятия хотя бы по 15 минут в день способствуют всестороннему физическому развитию, совершенствуют координацию движений, тренируют выносливость, улучшают работу нервной системы, ускоряют кровоток, активизируют обменные процессы и формируют осанку. И помните: крепость тела рождает бодрость духа.

Теннис

Игры объединяли всех членов семьи: в них участвовали и взрослые, и дети — начинали обычно после обеда, а заканчивали затемно. Писатель увлёкся теннисом во второй половине 1890-х годов. Он играл увлечённо, с азартом и поразительной ловкостью.

Описав в романе «Анна Каренина» эпизод с игрой в лаун-теннис, Лев Николаевич предопределил моду на этот вид спорта. Писателю удалось представить на страницах романа диковинную в то время игру со знанием опытного теннисиста: «Стали играть в lawn-tennis. Игроки, разделившись на две партии, расстановились на тщательно выровненном и убитом крокетграунде, по обе стороны натянутой сетки с золочёными столбиками Свияжский и Вронский оба играли очень хорошо и серьёзно. Они зорко следили за кидаемым к ним мячом, не торопясь и не мешкая, ловко подбегали к нему, выжидали прыжок и, метко и верно поддавая мяч ракеткой, перекидывали за сетку».

Игровые виды спорта — это идеальный способ зарядиться энергией, отдохнуть и потренироваться. Учёные доказали, что во время спортивных игр стимулируется выработка гормона счастья, снижается риск развития гипертонии и множества других расстройств, спровоцированных стрессом. Всё это приводит к балансу энергии в организме. В своём дневнике Толстой оставил запись о том, что наслаждается игрой, как ребёнок. Советуем последовать примеру писателя: выбирайте командную игру по душе и занимайтесь спортом отдыхая. Игра в лаун-теннис. Ясная Поляна // фотография из фондов музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» ©

Вегетарианство

В 55 лет Лев Толстой стал вегетарианцем. Во многом это было связано с периодом духовного кризиса писателя, ознаменованного поисками смысла человеческой жизни. Одним из поводов отказа от мяса стало посещение Толстым скотобойни. Вегетарианство для Льва Николаевича — это логичное продолжение его философского учения о безнравственной природе любого насилия.

Илья Репин и Николай Лесков. Писатель был не строгим вегетарианцем: позволял себе яйца и молочные продукты. При этом его рацион был очень прост: он мог выпить за день до трёх бутылок кефира и съесть до пяти яиц, также он любил овсянку, рисовое пюре и дутый пирог. Толстой активно пропагандировал принципы вегетарианства в России: способствовал развитию журнала «Вегетарианство», поддерживал открытие вегетарианских трактиров и гостиниц, был почётным членом многочисленных вегетарианских сообществ. Во многом благодаря влиянию Толстого от мяса отказались Николай Ге

При этом Лев Николаевич верил, что важнейшую роль для духовного роста играет отказ не только от мяса, но и от огромного количества ненужных вещей, прихотей и вредных привычек, к которым в первую очередь относятся праздность и обжорство. Поэтому если вы не готовы отказаться от мяса, то начните с правильного питания, осознанного отношения к еде и окружающей природе в целом. «Отгоняй от себя всё то, что мешает тебе видеть свою связь со всем живым», — писал Толстой.

Байкинг

Толстой по-настоящему удивил своих современников и членов семьи, когда в 67 лет начал ездить на велосипеде. На заре развития этого спорта в России Московское общество велосипедистов преподнесло писателю в качестве подарка велосипед английской фирмы Rover. Лев Николаевич быстро его освоил и вскоре свободно ездил не только по улицам Москвы, но и совершал длительные поездки из Тулы в Ясную Поляну. Толстой стал лицом новой спортивной моды: любители велосипедного спорта с восторгом принимали увлечение классика — это подтверждает статья в журнале «Циклист», посвящённая Толстому и его детям-велосипедистам.

Так как в XIX веке многие считали езду на велосипеде вредной, занятия Толстого не одобряли некоторые его знакомые и даже жена Софья Андреевна. Но в XXI веке уже доказано, что тренировки на велосипеде укрепляют мышцы, улучшают дыхательные процессы и положительно влияют на обмен веществ. Писатель видел в этом спорте пользу не только для развития тела, но и для ума. Он считал, что езда на велосипеде позволяет отдохнуть от мыслей. Так как нужно следить за неровностями дороги и препятствиями на пути, мозг полностью сконцентрирован на одном процессе и ни на что не отвлекается. Концентрация — один из способов развития «воли разума». Когда будете ехать на велосипеде, постарайтесь тоже ощутить это состояние полной сосредоточенности.

Верховая езда

Одним из любимых видов спорта Льва Николаевича была верховая езда. Конные прогулки вызывали у писателя настоящий восторг, его увлечение началось ещё в детстве и продлилось до последнего года жизни (писатель прожил 82 года). Толстой досконально знал повадки и психологию лошадей, они часто становились героями его произведений, например, повесть «Холстомер» — это история пегого мерина.

Верховой ездой Толстой занимался почти каждый день перед обедом, невзирая на погоду и самочувствие. В последние годы жизни он совершал прогулки по окрестностям Ясной Поляны на своём любимом полуарабском скакуне Делире, стараясь каждый раз побывать в новых местах.

Прогулка в седле — великолепный инструмент эмоциональной разрядки и борьбы со стрессом. Учёные доказали, что спокойная прогулка верхом равноценна спортивной ходьбе, а езда галопом — пробежке. При этом нагрузка на позвоночник и суставы существенно ниже, благодаря чему конный спорт стал одним из наиболее подходящих видов терапии после травм. Верховая езда укрепляет осанку, при регулярных тренировках формируется привычка держать спину ровно, улучшается обмен веществ. Прогулки верхом эффективны при ортопедических заболеваниях и нарушении координации движений.

Всю свою жизнь Толстой оставался активным человеком. Для него занятия спортом были не просто способом оставаться в форме, но и одной из важнейших составляющих ежедневной работы над собой. На своём примере Лев Николаевич доказал, насколько важно следовать простым правилам здорового образа жизни, уметь по-детски радоваться, проводить каждый день с пользой и становиться лучше. Чертков В. Г. На прогулке. 1909 г. // фотография из фондов музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» © С 9 по 12 июня в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдёт международный театральный фестиваль «Толстой Weekend». Зрителей ждут спектакли самых разных жанров и стилей, кроме того, в этом году на фестивале впервые будет представлена кинопрограмма. все подробности на сайте фестиваля Статьи по теме Не только Хемингуэй. 5 писателей, которые врубались в бокс Почему самые известные писатели выбирают бег Как варить яйца. Мнение Владимира Набокова 12 песен, которые музыканты посвятили спортсменам

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