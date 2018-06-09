5 секретов молодости Джейн Фонда

В июне на российские экраны выходит фильм «Книжный клуб» о возвращении сексуальной молодости нескольких подруг пенсионного возраста. Одну из ролей исполняет 80-летняя Джейн Фонда, которая поделилась секретами свой бодрости и активности.

К своему возрасту она снялась больше чем в 45 фильмах и продолжает работать. Актриса очень свежо выглядит и продолжает вести здоровый образ жизни. В 80-е кассеты с ее аэробикой разлетались как горячие пирожки. Но жизнь Фонды не была простой — она поборола булимию, а также перенесла операцию по удалению раковой опухоли губы. Актриса сделала несколько незначительных пластических операций, которые, по ее словам, продлили актерскую карьеру на 10 лет. За своей кожей она следит с помощью косметологов и омолаживающих процедур.

В одном из интервью Джейн призналась, что в молодости не думала, будто вообще доживет до 80 лет, а уж о том, чтобы быть активной и продолжать сниматься в кино, она и не мечтала.

Позитивный настрой

Обладательница премии «Оскар» призывает пересмотреть свое отношение к старению. Джейн Фонда уверена, что, изменив свои мысли, можно повлиять и на самочувствие, и на внешность. Она говорит о том, что не нужно думать, будто жизнь заканчивается, идет деградация и т. д. Вместо этого лучше сосредоточиться на накопленном опыте, начать более осознанно относиться к жизни, общаться с молодыми и активными друзьями, радоваться и наслаждаться жизнью. «Вы не могли бы меня заставить вернуться в молодость даже за большие деньги, » — говорит актриса, — «После того как мне исполнилось 60, я наконец-то узнала себя по-настоящему и словно снова стала молодой».

Фонда говорит, что благодарность — один из сильных инструментов, позволяющих поддерживать хорошее настроение. Важно принимать жизнь такой, какая она есть, и ежедневно находить поводы для благодарности.

Постоянное движение

Эта женщина подарила нам аэробику! Сейчас она продолжает вести активный образ жизни, подредактировав его под свой возраст. Ежедневно она совершает долгие пешие прогулки, занимается йогой и поднимает небольшие тяжести. Она призналась, что счастлива от того, что спорт был большой частью ее жизни, ведь благодаря этому ее тело сейчас в отличной форме. Конечно, есть и сложности. У актрисы остеоартрит, искусственное бедро и колено и несколько операций на спину. Но она не собирается оставлять свои тренировки и советует всем постоянно быть в движении, чтобы жить дольше. «Если вы прикованы к инвалидному креслу, делайте упражнения хотя бы для рук, » — советует Фонда.

Здоровое питание

Джейн Фонда страдала пищевыми расстройствами с подросткового возраста и до 40 лет. Она не понаслышке знает, что такое диеты и к чему они могут привести. Поэтому одним из ее советов для тех, кто хочет продлить молодость, является здоровое и осознанное питание и отказ от диет для похудения. Актриса не курит, не злоупотребляет алкоголем, принимает витамины, сократила прием сладостей, отказалась от полуфабрикатов и фастфуда. Здоровое питание не дает быстрых результатов, но зато работает на будущее, укрепляя здоровье и продлевая жизнь. Она рекомендует проработать свои психологические проблемы и комплексы, научиться справляться со стрессом, чтобы не использовать еду для успокоения.

Медитация и отдых

Джейн Фонда — большая поклонница медитации. Эту практику она делает ежедневно по 45 минут. Доказано, что медитация улучшает работу мозга, снижает уровень стресса и благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Релаксация и сосредоточенность помогают адекватнее смотреть на жизнь и принимать более взвешенные решения.

Сон — другая составляющая долгой жизни, ведь проблемы с ночным отдыхом приводят к гормональному дисбалансу, а также делают нас уязвимыми к стрессу. Джейн спит не меньше 8 часов, избегает употребления кофеина во второй половине дня, а также считает, что молоко и мясо индейки помогают ей крепче спать.

Интерес к жизни

С возрастом многие начинают жить по инерции — перестают изучать что-то новое, получать впечатления, заводить знакомства и т. д. Джейн Фонда уверена, что ее любознательность помогает ей сохранять острый ум. Она продолжает расширять свой круг друзей, не считает, что ей уже поздно влюбляться, путешествует, занимается саморазвитием. Актриса призналась, что принимает тестостерон, чтобы поддерживать свое либидо и оставаться сексуально активной. Несмотря на то что многие специалисты считают такую гормональную терапию спорной, она уверена, что сексуальная жизнь продлевает жизнь в целом.

Кроме того, актриса продолжает сниматься в кино. И не только ради денег, хотя и это важно, ведь она поддерживает множество благотворительных фондов, но и для того, чтобы держать себя в тонусе.