Ирина Шейк и Брэдли Купер гуляют с Леей в Нью-Йорке

В последнее время Ирина Шейк (32), Брэдли Купер (43) и их дочь Лея часто попадают в объективы папарацци. И мы счастливы, ведь фотографии с малышкой Леей не могут не радовать. Вот и вчера Ирина и Брэдли с дочкой были замечены в Гудзон-ривер-парк в Нью-Йорке.

Купер и Шейк отдыхали на природе, расстелив плед на траве и наслаждаясь хорошей погодой. Сначала Брэдли играл с Леей и даже помог ей сделать стойку на руках, а когда актер задремал, дочка проводила время с мамой. Они играли с мячом и знакомились с другими ребятами на площадке.

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