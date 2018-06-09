Ещё
Ирина Шейк и Брэдли Купер гуляют с Леей в Нью-Йорке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирина Шейк и Брэдли Купер гуляют с Леей в Нью-Йорке 

Peopletalk 42 минуты назад
Фото: Peopletalk
В последнее время Ирина Шейк (32), Брэдли Купер (43) и их дочь Лея часто попадают в объективы папарацци. И мы счастливы, ведь фотографии с малышкой Леей не могут не радовать. Вот и вчера Ирина и Брэдли с дочкой были замечены в Гудзон-ривер-парк в Нью-Йорке.
Купер и Шейк отдыхали на природе, расстелив плед на траве и наслаждаясь хорошей погодой. Сначала Брэдли играл с Леей и даже помог ей сделать стойку на руках, а когда актер задремал, дочка проводила время с мамой. Они играли с мячом и знакомились с другими ребятами на площадке.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/irina-shejk-i-bredli-kuper-gulyayut-s-leej-v-nyu-jorke/
Peopletalk: последние новости
Виктория и Дэвид Бекхэм прокомментировали слухи о разводе Есть вопросы: Белла Хадид в купальнике и без фотошопа Тимур Батрутдинов: о «Холостяке», отношениях с Бузовой и слухах о своей нетрадиционной ориентации
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изуродованную Корикову утешают после съемок13
«Вот так мы и жили, на две семьи»4
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади43
Знаменитости, которые избавились от беременности
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
02:49
Как сейчас выглядит Екатерина Гусева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение