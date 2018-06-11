Семейный пикник Ирины Шейк прошел на фоне обнаженной женщины

Каждый выход Ирины Шейк Брэдли Купера из дома сопровождается непременным вниманием со стороны прессы. На днях в сети появились новые снимки счастливой четы, гуляющей в парке Нью-Йорка с дочерью Леей. Фотографии, сделанные репортерами, оказались настолько милыми, что их попросту сочли спланированной фотосессией.

Одна из самых красивых пар Голливуда — российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер, снова стали главными героями дня, когда их трогательные семейные снимки появились в социальных сетях. Порой кажется, что ни один выход знаменитой четы попросту не обходится без внимания папарацци.

Все более новые и довольно обыденные снимки пары, гуляющей с дочерью Леей, появляются на просторах интернета. Дошло даже до того, что поклонники всерьез решили, будто некоторые фотографии ни что иное, как заранее спланированная фотосессия.

На новых снимках, появившихся в сети несколько часов назад, Ирина и Брэдли отдыхают с дочерью в городском парке Нью-Йорка. Видно, что семья по-настоящему рада теплым солнечным лучам и возможности провести день вместе.

Шейк и Купер по очереди играли с ребенком, бегали за ней по сочной зеленой траве и весело дурачились. Словом, счастье так и сквозило сквозь каждый снимок, сделанный тайком. А уставший после очередного проекта отец семейства был настолько расслаблен, что даже уснул прямо на лужайке.

Поклонники знаменитостей и их очаровательной дочери с восхищением отозвались о новых снимках, заметив даже, что такое счастье кажется просто нереальным и фотографии выглядят не как работа папарацци, а как постановочная семейная фотосессия на лоне природы.

И это могло бы быть правдой если бы на заднем фоне время от времени не появились оголенные бедра и спина отдыхающей рядом со звездами женщины. «Как мило! Это самая волшебная фотосессия из всех, что я видела! Им стоит поработать с этим репортером дополнительно! Такого гения нельзя упускать» «Все их выходы уж очень постановочные и сладкие» «Мне кажется, или рядом с ними загорает голая женщина?»

«Уж очень постановочные у них кадры! Неужели семья может быть настолько трогательной?» «Тетка увидела Брэдли и решила загорать в одних труселях» «Какие они классные! Всегда вместе гуляют с дочкой! Это очень мило и почти нереально. Как в кино» «А та девушка на фоне в трусах лежит?» «Дама вдали походу вообще без комплексов» «Если бы не полуголая попа на фоне семейного счастья, а бы решил, что фотографии постановочные»

Напомним, что совсем недавно в сети всерьез возмущались тем, что маленькая Лея все время проводит на руках у родителей. Некоторые интернет-пользователи даже усомнились в умении девочки передвигаться самостоятельно. Но, как оказалось, малышка отлично ходит и даже бегает без помощи родителей.