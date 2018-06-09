«Ложки победы» стали официальным инструментом российских болельщиков

Российские инженеры из конструкторского бюро «Карфидов лаб» создали ложки простыми и лаконичными. Они изготовлены из высококачественного пластика и скреплены у основания держателем, который внешне похож на латинскую букву V — символ победы. При использовании ложки напоминают кастаньеты. Фото: v-spoon.ru Рустам Нугманов

автор официального музыкального инструмента — Теперь у российских болельщиков есть свой отличительный атрибут, который объединит любителей спорта и станет неотъемлемой частью спортивных соревнований. Нас будут узнавать на любых международных турнирах. Известный барабанщик Тим Иванов одним из первых получил такие ложки. Музыкант написал гимн болельщиков, который можно исполнить, играя только на «ложках победы».

Скоро ложки будут доступны для продажи во многих торговых точках и около спортивных объектов. Уже сейчас их можно заказать на сайте. Статьи по теме Nike выпустил первую российскую коллекцию «Футбольная коробка» adidas представил домашнюю форму cборной России для чемпионата мира по футболу Оргкомитет ЧМ-2018 запускает главный ЗОЖ-челлендж этой весны Четыре челленджа от послов ЧМ-2018: занимайся спортом и побеждай

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