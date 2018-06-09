Ещё
«Ложки победы» стали официальным инструментом российских болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ложки победы» стали официальным инструментом российских болельщиков 

The Challenger 25 минут назад
Фото: The Challenger
Российские инженеры из конструкторского бюро «Карфидов лаб» создали ложки простыми и лаконичными. Они изготовлены из высококачественного пластика и скреплены у основания держателем, который внешне похож на латинскую букву V — символ победы. При использовании ложки напоминают кастаньеты. Фото: v-spoon.ru  Рустам Нугманов
автор официального музыкального инструмента — Теперь у российских болельщиков есть свой отличительный атрибут, который объединит любителей спорта и станет неотъемлемой частью спортивных соревнований. Нас будут узнавать на любых международных турнирах. Известный барабанщик Тим Иванов одним из первых получил такие ложки. Музыкант написал гимн болельщиков, который можно исполнить, играя только на «ложках победы».
Скоро ложки будут доступны для продажи во многих торговых точках и около спортивных объектов. Уже сейчас их можно заказать на сайте. Статьи по теме Nike выпустил первую российскую коллекцию «Футбольная коробка» adidas представил домашнюю форму cборной России для чемпионата мира по футболу Оргкомитет ЧМ-2018 запускает главный ЗОЖ-челлендж этой весны Четыре челленджа от послов ЧМ-2018: занимайся спортом и побеждай
Запись "«Ложки победы» стали официальным инструментом российских болельщиков" впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
6 правил здоровой и осознанной жизни от Льва Толстого Суицид: почему люди добровольно уходят из жизни 8 вещей, которые можно делать одному
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изуродованную Корикову утешают после съемок13
«Вот так мы и жили, на две семьи»4
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади43
Знаменитости, которые избавились от беременности
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
02:49
Как сейчас выглядит Екатерина Гусева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение