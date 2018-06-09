Песни и стихотворения о России прозвучат в ЦСО на Новгородской

Праздничное мероприятие «Мы понимаем друг друга», посвященное Дню России, состоится 13 июня в филиале «Лианозово» территориального центра социального обслуживая «Бибирево». Об этом рассказали в отделении дневного пребывания ЦСО.

— Прозвучат песни о нашей стране и стихотворения, посвященные нашей Родине. Приглашаем на мероприятие всех желающих, — подчеркнули в центре соцобслуживания.

Напомним, центр социального обслуживания «Лианозово» находится по адресу: ул. Новгородская, д. 32. Начало в 13.30. Вход свободный. Предварительной регистрации не требуется. (ео)