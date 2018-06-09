Поклонники пристыдили Кардашьян за монобровь сына

Участницу американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян пристыдили за монобровь ее восьмилетнего сына. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший молодой человек телезвезды 35-летний Скотт Дисик выложил в Instagram фотографию с их общим ребенком Мейсоном.

Подписчики раскритиковали Кардашьян за то, что она не выщипывает Мейсону брови.

«Кортни Кардашьян должна разобраться с бровями Мейсона», — написал один из них.

«Удали хотя бы середину его моноброви», — поддержал другой.

«У тебя столько денег, а ты ничего не можешь сделать с бровями бедного ребенка!» — возмутился третий.

Кортни Кардашьян — бизнесвумен, актриса, модель, участница американского телешоу «Семейство Кардашьян» и других развлекательных программ. Знаменитость воспитывает трех детей от предпринимателя Скотта Дисика, с которым состояла в браке с 2006 до 2015 года.

В июне ученые выяснили, что внешность людей, страдающих нарциссизмом, имеет одну общую особенность — густые брови. Оказалось, что чрезмерно ухоженные брови чаще всего встречаются у грандиозных нарциссов (грандиозный нарциссизм — степень нарциссизма, при которой человек склонен с презрением относиться к другим, постоянно демонстрирует свое превосходство и достижения при полном отсутствии эмпатии к окружающим).