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Поклонники пристыдили Кардашьян за монобровь сына
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Поклонники пристыдили Кардашьян за монобровь сына 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Участницу американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян пристыдили за монобровь ее восьмилетнего сына. Об этом сообщает Daily Mail.
Бывший молодой человек телезвезды 35-летний Скотт Дисик выложил в Instagram фотографию с их общим ребенком Мейсоном.
Подписчики раскритиковали Кардашьян за то, что она не выщипывает Мейсону брови.
«Кортни Кардашьян должна разобраться с бровями Мейсона», — написал один из них.
«Удали хотя бы середину его моноброви», — поддержал другой.
«У тебя столько денег, а ты ничего не можешь сделать с бровями бедного ребенка!» — возмутился третий.
Кортни Кардашьян — бизнесвумен, актриса, модель, участница американского телешоу «Семейство Кардашьян» и других развлекательных программ. Знаменитость воспитывает трех детей от предпринимателя Скотта Дисика, с которым состояла в браке с 2006 до 2015 года.
В июне ученые выяснили, что внешность людей, страдающих нарциссизмом, имеет одну общую особенность — густые брови. Оказалось, что чрезмерно ухоженные брови чаще всего встречаются у грандиозных нарциссов (грандиозный нарциссизм — степень нарциссизма, при которой человек склонен с презрением относиться к другим, постоянно демонстрирует свое превосходство и достижения при полном отсутствии эмпатии к окружающим).
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