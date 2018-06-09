Будущих мам из Дмитровского научат правильно дышать во время схваток и не бояться родов

В понедельник, 11 июня, в Дмитровском состоится очередное занятие «Школы мам» на тему родов. Слушательниц будут ждать к 13.00 в женской консультации № 2 на Дмитровском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГКБ имени Вересаева.

«Квалифицированный врач-гинеколог расскажет слушательницам, как подготовиться к родам психологически, а также разберет процесс родов. Кроме того, будущих мам научат правильно дышать во время схваток», — говорится в сообщении пресс-службы.

Записаться на лекцию, а также узнать подробности можно по телефону женской консультации: 8 (495) 484-42-01.

Напоминаем, женская консультация № 2 при ГКБ имени Вересаева располагается по адресу Дмитровское шоссе, дом 135, корпус 1. (мю)