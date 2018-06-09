Дом за 250 миллионов: самый дорогой особняк на американском рынке

Роскошная вилла в Малибу очевидно понравится тем, кто привык брать от жизни всё. Она продаётся в полной комплектации: от обстановки и парка дорогих машин до… персонала. В цену уже входит зарплата штата из семи работников (повара, массажиста, уборщиц и пр.), живущих на территории, которые в течение двух лет будут обслуживать нового владельца особняка.

Дом представляет собой люксовую модернистскую виллу с гаражом на первом уровне и вертолётной площадкой на последнем. Он выстроен террасами, на которые есть выход из помещений. Большая часть террас занята лаунджами, барами и «соляриями», а на самой просторной находится открытый бассейн.

Общая площадь виллы — 38 тысяч квадратных футов (более 11,5 тысяч квадратных метров). Она насчитывает 12 спален, 21 ванную комнату, 3 кухни в полной комплектации топовой бытовой техникой, 5 баров, спа и фитнес-центры.

Внутри есть всё необходимое для жизни, и даже сверх того. Риэлторы заверяют, что новым владельцам можно въезжать, захватив с собой разве что зубную щётку. Дом обставлен дизайнерской мебелью и декорирован предметами искусства, которые подбирал специально приглашённый куратор. Винные погреба содержат коллекцию раритетного шампанского и достойных вин. А в гараже стоит коллекция автомобилей и мотоциклов общей стоимостью в 30 миллионов долларов.

Из позиций to much можно упомянуть лифты, обитые крокодиловой кожей, и candy bar в игровой (настоящее кафе с сотней разновидностей мармелада).