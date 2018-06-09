Ещё
Зоозащитники из Струнино откопали полумертвых щенков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зоозащитники из Струнино откопали полумертвых щенков 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса группы «Подслушано в Струнино» социальной сети «Вконтакте»
Во Владимирской области произошел очередной инцидент, который, по мнению зоозащитников, вполне «тянет» на 245-ую статью Уголовного кодекса («Жестокое обращение с животными»).
Мы уже сообщали о неизвестных лицах, которые расставили капканы прямо в черте города Владимира, в один из которых попал бродячий пес по кличке Пегас. Собаке теперь, вероятно, придется ампутировать лапу.
А сегодня очередной случай живодерства произошел в маленьком городке Струнино Александровского района. Местная жительница Светлана С. сообщила о совершенно безобидной дворняге, которая недавно родила 10-х щенят — люди ее совсем не боялись, а многие подкармливали собаку из жалости.
Но семейство помешало одной из местных пенсионерок.
— Сегодня эта бабушка взяла всех малышей, которым уже по месяцу-полтора, посадила всех в мешок и закопала живьём!Слава Богу, люди в это время как раз пришли кормить собачек, услышали писк, нашли и откопали малышей. За всем этим наблюдали дети. Люди, что с вами творится, — возмутилась Светлана в социальных сетях.
Но и это еще не все. Злые мальчишки после операции спасения кинули в несчастных щенков, сбившихся в кучу, мощную петарду. У одного из щенков вырвало глаз, и он за считанные минут умер. Испуганные зоозащитники приняли решение отвезти собаку с потомством в приют для животных.
И дети, и пенсионерка, похоже, не понимают, что своими действиями они совершают самое настоящее уголовное преступление. Статья 245 УК РФ за жестокое обращение с животными предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. Правда, подобных прецедентов во Владимирской области еще не было.
ТВ-МИГ: последние новости
Ни еды, ни воды В Ковровском районе на дороге ночью нашли гуляющего двухлетнего малыша Говядина должна стать дешевой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»18
«Вот так мы и жили, на две семьи»7
Знаменитости, которые избавились от беременности
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц2
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади43
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение