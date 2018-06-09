Зоозащитники из Струнино откопали полумертвых щенков

Фото с ресурса группы «Подслушано в Струнино» социальной сети «Вконтакте»

Во Владимирской области произошел очередной инцидент, который, по мнению зоозащитников, вполне «тянет» на 245-ую статью Уголовного кодекса («Жестокое обращение с животными»).

Мы уже сообщали о неизвестных лицах, которые расставили капканы прямо в черте города Владимира, в один из которых попал бродячий пес по кличке Пегас. Собаке теперь, вероятно, придется ампутировать лапу.

А сегодня очередной случай живодерства произошел в маленьком городке Струнино Александровского района. Местная жительница Светлана С. сообщила о совершенно безобидной дворняге, которая недавно родила 10-х щенят — люди ее совсем не боялись, а многие подкармливали собаку из жалости.

Но семейство помешало одной из местных пенсионерок.

— Сегодня эта бабушка взяла всех малышей, которым уже по месяцу-полтора, посадила всех в мешок и закопала живьём!Слава Богу, люди в это время как раз пришли кормить собачек, услышали писк, нашли и откопали малышей. За всем этим наблюдали дети. Люди, что с вами творится, — возмутилась Светлана в социальных сетях.

Но и это еще не все. Злые мальчишки после операции спасения кинули в несчастных щенков, сбившихся в кучу, мощную петарду. У одного из щенков вырвало глаз, и он за считанные минут умер. Испуганные зоозащитники приняли решение отвезти собаку с потомством в приют для животных.

И дети, и пенсионерка, похоже, не понимают, что своими действиями они совершают самое настоящее уголовное преступление. Статья 245 УК РФ за жестокое обращение с животными предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. Правда, подобных прецедентов во Владимирской области еще не было.