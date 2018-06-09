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Торговцев фруктами на Алтушке оштрафовали на 5 тысяч рублей
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Торговцев фруктами на Алтушке оштрафовали на 5 тысяч рублей 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Полицейские пресекли продажу фруктов с рук около дома 86 по Алтуфьевскому шоссе. Об этом сообщил источник в УВД по СВАО.
«Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 11.13. ч.1 КоАП города Москвы, наложены штрафные санкции в размере 5000 руб. Указанный адрес находится на контроле», — уточнил источник.
Напомним, ярмарка выходного дня расположена в Алтуфьевском районе на площадке по адресу: ул. Инженерная, вл. 1-3. Там можно приобрести свежие фрукты, овощи и зелень. Торговые места бесплатно предоставляются юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, после рассмотрения предварительно поданных заявок. (ео)
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