Торговцев фруктами на Алтушке оштрафовали на 5 тысяч рублей

Полицейские пресекли продажу фруктов с рук около дома 86 по Алтуфьевскому шоссе. Об этом сообщил источник в УВД по СВАО.

«Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 11.13. ч.1 КоАП города Москвы, наложены штрафные санкции в размере 5000 руб. Указанный адрес находится на контроле», — уточнил источник.

Напомним, ярмарка выходного дня расположена в Алтуфьевском районе на площадке по адресу: ул. Инженерная, вл. 1-3. Там можно приобрести свежие фрукты, овощи и зелень. Торговые места бесплатно предоставляются юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, после рассмотрения предварительно поданных заявок. (ео)