Пенсионеры из Коптева научились мастерить вязаные цветы

В центре «Радость» на текущей неделе провели занятия по художественно-прикладному творчеству в рамках программы «Московское долголетие». Пенсионеры из Коптева поучаствовали в мастер-классе «Креативное вязание».

— На этой неделе мастерицы научились вязать крючком очень красивый цветок: розочку, — сообщил представитель администрации центра «Радость».

Урок начался с освоения самых простых элементов; в результате же получились яркие, красивые и непохожие друг на друга вязаные цветы.

Напомним, стать участником «Московского долголетия» могут пенсионеры, подав заявку через районный центр соцобслуживания. (жм)