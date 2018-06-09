Ещё
Пенсионеры из Коптева научились мастерить вязаные цветы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенсионеры из Коптева научились мастерить вязаные цветы 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В центре «Радость» на текущей неделе провели занятия по художественно-прикладному творчеству в рамках программы «Московское долголетие». Пенсионеры из Коптева поучаствовали в мастер-классе «Креативное вязание».
— На этой неделе мастерицы научились вязать крючком очень красивый цветок: розочку, — сообщил представитель администрации центра «Радость».
Урок начался с освоения самых простых элементов; в результате же получились яркие, красивые и непохожие друг на друга вязаные цветы.
Напомним, стать участником «Московского долголетия» могут пенсионеры, подав заявку через районный центр соцобслуживания. (жм)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Со сказочными героями Пушкина познакомились малыши из Коптева Творческий мастер-класс дали юным жителям Коптева Кулинарными и творческими мастер-классами отметили в центре соцобслуживания Коптева День семьи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»18
«Вот так мы и жили, на две семьи»7
Знаменитости, которые избавились от беременности
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц2
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади43
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение