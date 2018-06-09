Юная звезда «Папиных дочек» примерила образ будущей матери

Недавно 16-летняя Екатерина Старшова окончила школу. Для своего выпускного она выбрала сказочное платье. Еще в прошлом году актриса рассказывала, что планирует окончить школу экстерном и проучиться не одиннадцать классов, а только десять. Так и вышло. Теперь ей предстоит сдать экзамены и поступить в вуз. Ранее она призналась, что хочет связать свою будущую профессию с медициной, так как карьеру актрисы Катя строить не собирается.

На днях девушка удивила своих поклонников. Старшова устроила для себя «беременную» фотосессию. Она опубликовала фото, на котором позирует в парке в джинсах и в синей куртке. Из-под ее одежды выпирал округлившийся живот. «Ждите новый выпуск телепрограммы „Беременна в 16“», — с иронией написала экс-актриса. Однако не все поклонники поняли шутку и сначала решили, что она ждет ребенка. «Екатерина, вы больше так не пугайте нас!», «Люди подумайте! Пять дней назад она выставляла фото без живота, а теперь беременная?!», — стали обсуждать снимок подписчики.

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Все же потом поклонники догадались, что Екатерина просто пошутила. Напомним, что в феврале этого года появлялись слухи о беременности девушки. Как позже выяснилось, эту новость стали распространять некоторые пользователи специально, чтобы пропиариться. Саму звезду возмутило происходящее и позже она жестко ответила злопыхателям, которые распространили слухи. Отметим, что у Старшовой был возлюбленный, с которым она публиковала нежные фото и проводила время в отпуске, но в прошлом году они расстались.