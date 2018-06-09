Скандальные выходки бунтаря Джонни Деппа

Джон Кристофер Депп родился 9 июня 1963 года. Он рос в проблемной семье, был очень трудным подростком, и никто бы не сказал, что из него выйдет толк.

В шесть лет Джонни научился стрелять, в одиннадцать начал играть на гитаре, в двенадцать — курить табак, а чуть позже и марихуану, в тринадцать стал заниматься любовью с женщинами. В четырнадцать лет юный Депп показал чересчур строгой учительнице голую задницу, и еще через год был отчислен из школы. Депп в нее так и не вернулся, и пошел своим путем. Он хотел стать рокером, но все сложилось иначе.

Сам Депп считает, что причиной его юношеских проблем была семья: родители не хотели разводиться, через силу, ради детей, жили вместе, все время скандалили, и это тяжело сказывалось на нем, его сестрах и брате. К тому же они питались не домашней едой, а тем, что было куплено в «Макдональдсе» — разве это жизнь? Когда родители развелись, Депп остался с матерью: возможно, с этим связано то, что женщины в его жизни занимают особое место.

Его первой женой стала художница и гример Лори Энн Эллисон — она была на пять лет старше. Лори познакомила его с Николасом Кейджем, а тот в нем что-то разглядел. Агент Кейджа устроила Деппа в фильм «Кошмар на улице Вязов» — Джонни этого не хотел, но его рок-группа распалась, а труд разнорабочего, мойщика посуды, парковщика и автозаправщика оплачивался плохо. Позже Депп снялся в сериале «Джамп Стрит, 21» и стал кумиром девочек-подростков. Теперь денег было много, но от такой славы его тошнило. К этому времени Депп развелся с Лори, их брак не продержался и двух лет.

Деппа ждала блестящая карьера: он часто отказывался от коммерчески выгодных предложений, снимался в авторском кино, деньги не слишком его волновали, он так и остался неформалом. Джонни часто говорил, что он «сделал карьеру на провалах» — репутацию ему принесли кассово неуспешные фильмы. Коммерческого кино в его жизни тоже было достаточно, но душу он туда не вкладывал.

Кумиром Деппа был писатель Хантер Томпсон, находившийся в стойкой оппозиции к миру денег и карьер, покончивший жизнь самоубийством — не от отчаяния, а хладнокровно, предварительно взвесив, как ему будет лучше. Депп организовал его похороны — самым примечательным там стал фейерверк. В жизни он часто брал пример с отличавшегося буйным нравом Томпсона, и его обвиняли то в погромах в отелях, то в драке на съемочной площадке.

Депп сидел в лобби отеля за компьютером, и вдруг увидел подходящую к лифту, прекраснейшую в мире женщину. Она оглянулась и посмотрела на него, он отвернулся, и тут Паради спросила:

— Вы меня помните?

А затем была любовь, 14 лет совместной жизни, двое детей, вилла на юге Франции — Депп даже выучил французский…

Расстались они тихо, по доброму — любовь умерла, на мертвую, фиктивную, приносящую страдания семейную жизнь Депп вдоволь насмотрелся в детстве. Они остались друзьями, Депп купил Паради дом в Голливуде. За год до развода у него появилась другая женщина, актриса Эмбер Херд. Они поженились в 2015, и меньше чем через год девушка подала на развод. Официально речь шла о непримиримых противоречиях, но на самом деле Депп ее побил.

Все деньги, полученные от него после развода, Эмбер отдала на благотворительность, Депп остался один. Совсем один — перед процессом умерла его мать, и это стало для него тяжелым ударом.

Зато у него есть свой собственный остров, несколько лет назад он был самым высокооплачиваемым актером в мире, с ним его книги (Депп заядлый книгочей), да и с детьми у него прекрасные отношения. Три «Оскара», девять «Золотых глобусов» — особого значения таким вещам Депп не придает, но они тоже кое-что значат.