СМИ: японок заставляют беременеть по расписанию 

Многие японские женщины вынуждены по очереди уходить в декрет. Такое требование им предъявляют их работодатели. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.
Хотя в Стране восходящего солнца нет закона о том, что сотрудницы по очереди обязаны уходить в отпуск по уходу за ребенку, это происходит повсеместно. В свою очередь, работодатели называют такую меру вынужденной. Они утверждают, что трудно управлять бизнесом при постоянной текучке кадров.
Странная практика «очередности» появилась после того, как женщина внезапно забеременела и подверглась критике со стороны начальника Ее босс заявил: «У тебя уже есть один ребенок».
Еще одну пару пристыдили и вынудили просить прощение у мамы работодателя за то, что женщина забеременела вне существующего порядка. После таких случаев многие семьи откладывают рождение ребенка на неопределенный срок, чтобы сохранить карьеру.
Другая 26-летняя японка рассказала, что ее босс отправил по электронной почте всем женщинам-сотрудницам график их выхода в декрет. Он пригрозил, что если они его ослушаются, то будут наказаны. Молодая мама призналась, что работодатель, узнав о ее интересном положении, сказал ей: «Почему ты не сделаешь перерыв, у тебя уже есть один ребенок». Он добавил, что, согласно очереди, в отпуск должна уходить более взрослая сотрудница, которая недавно вышла замуж.
Девушка даже не нашла, что ответить на такие заявления. В итоге ей пришлось оставить эту работу. Она уверена, что если бы осталась на старом месте, то после родов ей бы пришлось извиниться перед начальником, а не праздновать прибавление в семье.
Власти Московской области готовы оказать финансовую поддержку молодым мамам, которые хотят начать свое дело. Об этом заявила первый заместитель министра соцразвития Московской области Надежда Ускова. По ее словам, безработный, мечтающий стать предпринимателем, может получить 58 800 рублей на реализацию собственного проекта.