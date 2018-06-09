СМИ: японок заставляют беременеть по расписанию

Многие японские женщины вынуждены по очереди уходить в декрет. Такое требование им предъявляют их работодатели. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

Хотя в Стране восходящего солнца нет закона о том, что сотрудницы по очереди обязаны уходить в отпуск по уходу за ребенку, это происходит повсеместно. В свою очередь, работодатели называют такую меру вынужденной. Они утверждают, что трудно управлять бизнесом при постоянной текучке кадров.

Странная практика «очередности» появилась после того, как женщина внезапно забеременела и подверглась критике со стороны начальника Ее босс заявил: «У тебя уже есть один ребенок».

Еще одну пару пристыдили и вынудили просить прощение у мамы работодателя за то, что женщина забеременела вне существующего порядка. После таких случаев многие семьи откладывают рождение ребенка на неопределенный срок, чтобы сохранить карьеру.

Другая 26-летняя японка рассказала, что ее босс отправил по электронной почте всем женщинам-сотрудницам график их выхода в декрет. Он пригрозил, что если они его ослушаются, то будут наказаны. Молодая мама призналась, что работодатель, узнав о ее интересном положении, сказал ей: «Почему ты не сделаешь перерыв, у тебя уже есть один ребенок». Он добавил, что, согласно очереди, в отпуск должна уходить более взрослая сотрудница, которая недавно вышла замуж.

Девушка даже не нашла, что ответить на такие заявления. В итоге ей пришлось оставить эту работу. Она уверена, что если бы осталась на старом месте, то после родов ей бы пришлось извиниться перед начальником, а не праздновать прибавление в семье.